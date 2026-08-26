Marlaska reconoce alertas sobre una «mayor entrada» de inmigrantes justo antes de la invasión pero lo atribuyó al «verano»

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, desveló que se recibieron avisos sobre «mayores entradas» de menores extranjeros no acompañados (menas) en Ceuta durante «los días previos» a la invasión sufrida por la ciudad autónoma el 30 de julio. Sin embargo, desde el Gobierno atribuyeron estos datos a la época del año en la que se producían: «Es muy habitual en verano».

Marlaska trató este martes de negar que hubiera cualquier señal que permitiera predecir la avalancha migratoria que hace casi un mes sufrió la ciudad autónoma, cuando casi 80.000 extranjeros entraron ilegalmente desde Marruecos a través del espigón de El Tarajal.

En primer lugar, el titular de Interior intentó contradecir a la ministra de Defensa, Margarita Robles, y aseguró que «no hubo ningún informe relativamente similar a lo que pasó». Mientras tanto, Robles apuntó, durante una comparecencia en el Congreso, que el servicio de inteligencia «dio la información requerida».

«Alguien puede entender que si se hubiera vislumbrado algo similar teniendo en cuenta lo que sucedió en 2021, se habría elevado al nivel de las más altas instancias para tomar medidas extraordinarias», indicó Marlaska.

Más menas en Ceuta, «una preocupación»

Lo que sí admitió es que unas jornadas antes del salto masivo hubo más llegadas de menas: «Los días previos de esa semana ya estábamos estudiando mayores entradas de menores, lo cual era una preocupación».

El ministro apuntó que no estaban de brazos cruzados: «Estábamos actuando». Y el que fuera magistrado de la Audiencia Nacional aprovechó en ese punto para alabar «la cooperación de Marruecos». «Estábamos parando e interceptando mucho más número de personas y menores que estaban entrando por nado», puso en valor el titular de Interior.

«En la última semana habían entrado, en siete días, 1.000 personas. Es un número importante, sin duda. Pero es también muy habitual en las épocas de verano que siempre acontecen y para lo cual estamos preparados», recalcó Marlaska para restar importancia a esos datos.

Sin embargo, indicó que durante esos días se había «incrementado el número de guardias civiles, tanto en la protección marítima como en la protección de todo el perímetro terrestre».

En todo caso, Marlaska reiteró que se había pasado de 1.000 entradas en una semana a 70.000 llegadas, según cifras del Gobierno, en un solo día. «Creo que, para cualquier análisis, podemos concluir razonablemente que es algo extraordinario, excepcional y evidentemente difícil de imaginar», subrayó.

Además, el ministro ha rechazado la teoría de que la sentencia del Tribunal Supremo que declaró ilegales las devoluciones en caliente pudiera haber influido en la llegada masiva de inmigrantes. La sentencia recogía que las devoluciones en caliente sólo se podían aplicar a «aquellos que intentan hacerlo superando los elementos de contención fronterizos establecidos, como las vallas».

Las conocidas como devoluciones en caliente, según el Tribunal Supremo, sólo podrían realizarse «de establecerse elementos de contención en el mar para proteger la línea fronteriza». Es decir, con la colocación de boyas como ha hecho el Gobierno unos días después de la llegada masiva del 30 de julio. Algo que el Ejecutivo preveía hacer en el futuro, pero que establecieron aceleradamente por la emergencia migratoria.

«Hubo otras muchas circunstancias multicausales que sin duda alguna influyeron y que se derivarán y que se están analizando en lo acontecido el 30 de julio, no únicamente la sentencia, sino muchas causas diversas y diferentes instrumentalizaciones», aclaró Marlaska.