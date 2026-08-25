El Gobierno admite un mes después de la invasión que la crisis en Ceuta durará al menos «hasta el 31 de diciembre»

El Gobierno de Pedro Sánchez descarta ya una solución temprana a la crisis por la invasión de Ceuta del pasado 30 de julio. El Ejecutivo ha aprobado a través de un decreto la «situación de interés para la seguridad nacional en la ciudad de Ceuta». Este texto también incluye la creación de una autoridad funcional encabezada por el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres. Esta suerte de comité de crisis extenderá su vigencia, al menos, «hasta el 31 de diciembre», según el texto al que ha tenido acceso OKDIARIO.

Sánchez ha presidido este martes el Consejo de Seguridad Nacional en el que se ha tratado la invasión migratoria sufrida por Ceuta hace 26 días, durante los cuales el presidente se encontraba de vacaciones en la Residencia de La Mareta (Lanzarote).

El Ejecutivo, tras esa reunión, ha aprobado en Consejo de Ministros la «situación de interés para la seguridad nacional en la ciudad de Ceuta» que prevé la Ley 17/2015. La emergencia de interés nacional se declara, según esta normativa, cuando es necesario proteger a personas y bienes bajo la normativa de los estados de alarma, excepción o sitio.

También se aplica a situaciones que afectan a varias regiones y requieren una coordinación entre diferentes administraciones o la movilización de recursos más allá del ámbito autonómico, así como a casos que precisan una gestión centralizada a nivel estatal. La medida puede activarse por iniciativa del Ministerio del Interior o a petición de las comunidades autónomas o de los delegados del Gobierno.

Esa medida permite la utilización de recursos de cualquier administración pública, incluso de territorios no afectados, si la gravedad lo exigía. Además, facilita el acceso a medios, personal, equipamiento o infraestructuras necesarios para abordar la crisis.

Por otro lado, también establece un marco para que las administraciones autonómicas, locales y estatales trabajen de forma conjunta, evitando duplicidades o descoordinación.

Creación de un mando único

El decreto, que ha aprobado el Gobierno en Consejo de Ministros y que ha adelantado ABC, recoge la creación de una «autoridad funcional», es decir, un mando único, de la que formarán parte varios ministerios, así como la Delegación de Gobierno y el Ejecutivo ceutí.

Además, reconoce que «la situación de interés para la Seguridad Nacional se extenderá hasta el 31 de diciembre de 2026». Aun así, según indica el propio texto, «antes de la finalización de dicho plazo, el Presidente del Gobierno, previo informe del Consejo de Seguridad Nacional», podrá acordar «su prórroga».

El decreto además reconoce «la permanencia temporal indeterminada en la ciudad de Ceuta» de «un elevado número de personas migrantes en situación irregular tras la afluencia masiva y simultánea ocurrida el 30 de julio de 2026». Esa situación, según el Gobierno, «está alterando el normal funcionamiento de las administraciones públicas, superando las capacidades ordinarias de gestión, acogida, asistencia y seguridad ciudadana en dicha Ciudad, requiriendo la intervención coordinada de recursos de ámbito estatal y local».