La petición de perdón de Robles a los ceutíes «que se hayan sentido abandonados» escuece en el PSOE: «Va por libre»

La comparecencia de la ministra de Defensa, Margarita Robles, en el Congreso de los Diputados ha levantado ampollas entre sus compañeros, dentro del Gobierno de Pedro Sánchez y en el propio Grupo Parlamentario. Según fuentes del Ejecutivo consultadas por OKDIARIO, no sólo por haber «señalado» al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, sino que el haber entonado ese «algo debemos haber hecho mal» y su petición pública de «perdón» la retratan: «Va por libre», dicen sus compañeros.

Si algo ha dejado claro la titular de Defensa en su turno de réplica durante su comparecencia en el Congreso es que no es amiga de «seguir argumentarios» impuestos. De esa afirmación, varios de sus compañeros en el Ejecutivo y en el PSOE han deducido que estaba criticando a quienes sí —tal vez ellos mismos— aceptan, asimilan y propagan los argumentarios que distribuyen tanto el Gobierno como el PSOE entre sus cargos y representantes.

De ahí que, tras las palabras de Robles, hayan empezado a escucharse los murmullos de aquellos «socialistas de carnet» que consideran que «Robles ha hablado en nombre propio y en beneficio de su imagen».

La asunción de culpas de la ministra no ha gustado entre la parroquia socialista, porque, según los consultados por este periódico, «si estamos todos a una, defendiendo al Gobierno, no es quién la ministra para salir a pedir perdón y a lamentar que se han hecho las cosas mal», en relación a la respuesta del Ejecutivo tras la invasión migratoria de Ceuta.

Varias de esas voces críticas con Robles entienden que, si alguien tiene que dar un mensaje de ese calado, «es el presidente del Gobierno si lo considerase oportuno». Pero el hecho de que ella haya salido por su cuenta, entienden que «le achica el espacio a Pedro Sánchez y da argumentos a la oposición para atacarnos».

Alguno de los consultados no ha podido evitar recuperar esa imagen que un día vertiera el propio Pedro Sánchez en un chat cruzado con el ex ministro de Transportes hoy encarcelado, José Luis Ábalos, y hecha pública tras la publicación de esos intercambios de mensajes, a raíz de las investigaciones judiciales que han llevado a prisión a Ábalos y a su asistente Koldo García. El socialista que echa mano de su memoria acompaña la descripción con una pausa reveladora: «Cuando el propio presidente dijo que es ‘una pájara que duerme con el uniforme’… por algo será».

Otro prefiere resaltar que Robles «¡No es del PSOE!». Pero eso es algo que la ministra de Defensa, ex magistrada del Tribunal Supremo, nunca ha ocultado. Incluso, siempre está dispuesta a aclarar en privado que se enroló en el proyecto socialista por su «compromiso y lealtad con Pedro Sánchez». Ayer, en cambio, varios de sus compañeros de «proyecto» no mostraron esa lealtad con ella.