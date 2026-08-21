Los invasores marroquíes okupan y destrozan un colegio de Ceuta a dos semanas del inicio del curso escolar

Los inmigrantes ilegales del asalto masivo a Ceuta han okupado y destrozado un colegio a dos semanas del inicio del curso escolar. Según ha podido saber OKDIARIO, invasores marroquíes y subsaharianos lo asaltan cada día, dejando las instalaciones vandalizadas, con multitud de desperfectos, y en condiciones insalubres, llenas de heces, orina y basura.

Se trata del Centro de Educación Infantil y Primaria (CEIP) José Ortega y Gasset, ubicado en la Avenida España. En las imágenes que acompañan esta información puede ver el lamentable estado en el que se encuentra actualmente. «Y cada día va a peor», según señalan a este diario fuentes conocedoras de la situación.

Cada día, «multitud de ilegales», en su mayoría hombres marroquíes, invaden este colegio como refugio para dormir y cuando llega el servicio de limpieza a la mañana siguiente, se marchan, dejándolo en «unas condiciones deplorables que provocan arcadas y náuseas», tanto al personal como a los vecinos.

Armados con machetes

Por si fuera poco, algunos ilegales van armados con cuchillos y machetes, que exhiben ante vecinos y el personal, «provocando todavía más terror», al que ya tienen como consecuencia de las agresiones sexuales, violaciones, ataques a vecinos e incluso policías y robos con violencia que los invasores están cometiendo.

A las armas se suma, además, que utilizan las instalaciones para ingerir alcohol.

Desde la okupación de este centro educativo, los militares realizan tareas de seguridad en las instalaciones, para evitar peleas entre el colectivo y agresiones, tanto a los trabajadores como a los residentes del entorno.

Este caso no es un hecho aislado. Los invasores también están realizando asaltos a otros cinco colegios de la ciudad: Santa Amelia, Juan Carlos I, Ciudad de Ceuta, San Daniel y Rosalía de Castro.

La situación es distinta en otros dos centros educativos situados en la barriada del Príncipe. En estos casos, las instituciones han autorizado su utilización provisional para alojar a menores extranjeros no acompañados (menas) que cruzaron a la ciudad autónoma.

Okupaciones en viviendas públicas

El Gobierno de Ceuta también ha detectado que inmigrantes ilegales que accedieron a la ciudad en la invasión migratoria están okupando viviendas de titularidad pública. Una situación que reveló el pasado martes el portavoz del Ejecutivo local, Alejandro Ramírez.

Varios de estos casos han sido comunicados directamente por vecinos, que han alertado de la presencia de personas que estarían residiendo en estas viviendas de forma irregular.

Muy lejos de ser normal y segura

Estos hechos vienen a corroborar la denuncia de Jupol, el sindicato mayoritario de la Policía, de que «Ceuta está muy lejos de ser normal y segura».

«Es escalofriante lo que está sucediendo a diario en las calles de Ceuta, cada día hay una violación en grupo, peleas con armas blancas, y asaltos a colegios y viviendas», declara a este diario Laura García, portavoz del sindicato, denunciando este «absoluto escándalo».

Tanto la portavoz de este sindicato, Laura García, como el secretario general, Aarón Rivero, han sido testigos en estas últimas dos semanas del caos en el que se encuentra sumida la ciudad autónoma y han visto las mismas imágenes duras que sus compañeros están viviendo en cada servicio.

Por ejemplo, el caso del grupo de niñas que se encuentran refugiadas junto a los policías y se meten bajo los vehículos policiales por miedo a ser violadas por los invasores de Ceuta, con quienes tuvo ocasión de conversar, y afirman que «si se separan de los agentes son violadas y agredidas sexualmente».

Como recientemente ha informado OKDIARIO, hasta los policías desplegados están siendo atacados salvajemente, a pedradas y a patadas. Hay agentes con los dedos rotos por las agresiones de los invasores que deambulan por la ciudad. Además, están contagiándose de sarna tanto militares como policías debido a su contacto estrecho con los invasores.

Jupol viene denunciando que los agentes desplegados se encuentran «abandonados», ya que el refuerzo desplegado hasta la fecha «sigue siendo escaso», pese a que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, «trate de transmitir una falsa sensación de control».

Sólo 25 expedientes al día

De los 80.000 ilegales que invadieron la Ciudad Autónoma el pasado 30 de julio todavía permanecen entre 7.000 y 11.000. De ellos, la Policía ha cifrado, hasta el momento, en 2.168 los menas identificados desde la invasión de Ceuta.

Este jueves, el Gobierno central ha trasladado a los ilegales desde la playa del Trampolín a dos campamentos temporales, en vez de devolverlos a Marruecos, como había asegurado que haría.

Según ha denunciado Juan Jesús Vivas, presidente de Ceuta, actualmente, el Ejecutivo central sólo está tramitando entre «25 y 30 expedientes de devolución al día». A su juicio, un ritmo «insuficiente» para hacer frente al volumen de ilegales de la entrada masiva que continúan en Ceuta.

Vivas ha advertido de que si se mantiene el ritmo actual, el proceso podría alargarse aproximadamente un año. «Ceuta no puede aguantar un año en esta situación», ha sentenciado, reclamando al Gobierno que ponga a disposición de la ciudad «cuantas capacidades y medios sean necesarios» para acelerar los procedimientos.

La Comisión Europea ha exigido esta semana al Gobierno que los menas de Ceuta sean devueltos a Marruecos, recalcando que la devolución está amparada por el Derecho de la UE. Sin embargo, el Ejecutivo desoye las exigencias de la UE y trasladará a 500 a la Península.