Mandos de la Policía y la Guardia Civil alertaron a Marlaska desde principios de año del «riesgo de invasión» en Ceuta

Mandos de la Policía Nacional y la Guardia Civil venían alertando al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, desde principios de este año, en sus reuniones semanales, del riesgo de «invasión» de inmigrantes ilegales en Ceuta y Melilla. Así lo aseguran a OKDIARIO fuentes policiales participantes en dichos encuentros que se celebran cada viernes, de forma telemática, para hacer seguimiento y control de la inmigración.

Además, «el pasado mes de junio», en previsión de la sentencia del Tribunal Supremo sobre las devoluciones en caliente, los mandos llegaron incluso a plantear que «se tenían que adoptar medidas, como instalar una boya gigante, que demostrara que las aguas españolas estaban siendo violadas», pero «no fue tenido en cuenta».

Finalmente, Marlaska desplegó el pasado 1 de agosto dicha barrera flotante una vez consumado el asalto masivo de 80.000 ilegales los días 30 y 31 de julio, lo que desató la «indignación» entre algunos de sus mandos, que consideraban que pudo haber dispuesto esta medida antes y evitar la crisis de seguridad nacional en la que se encuentra sumida Ceuta.

«Desde hace mucho tiempo se avisaba del riesgo de avalancha sobre la frontera, tanto por la valla de Ceuta y Melilla como por el mar de Ceuta, pero no se hizo caso», declaran a este diario agentes que participaron en dichos encuentros, quienes asisten con estupor a la «inacción» del Gobierno tanto antes del asalto masivo como en los 27 días transcurridos desde entonces.

Tampoco dan crédito al empeño de Marlaska en negar la existencia de dichas alertas, como hizo de nuevo el martes contradiciendo a la ministra de Defensa, Margarita Robles, ya que «es negar la evidencia».

A dichas reuniones asisten los jefes de la Unidad de Fiscal y Fronteras de la Guardia Civil, de la Comisaría General de Extranjería y Fronteras de la Policía Nacional, de la Dirección General de Relaciones Internacionales, la secretaría de Estado, y la dirección del gabinete del ministro del Interior.

Sentencia del TSJ de Andalucía

Fue a raíz de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) del 24 de marzo de 2025 que confirmó que la ley no permite las devoluciones en caliente de los inmigrantes que pretenden entrar a nado en Ceuta y Melilla, cuando los mandos policiales intensificaron una alerta de salto de valla masiva en Ceuta y Melilla que se viene actualizando semanalmente desde hace varios años.

En esos encuentros, los agentes ponen sobre la mesa el número de marroquíes y subsaharianos monitorizados en campamentos en playas de Marruecos y alrededor de Ceuta y Melilla. Unos datos que recoge el Centro Nacional de Inmigración y Fronteras (CENIF) en sus informes semanales, y en base a los cuales los mandos han alertado al Ministerio del Interior de «ese peligro concreto de asalto masivo en los últimos seis meses».

Pudo anticiparse

Además, «en una de las reuniones señalaron que si el problema era que no había una barrera física, por qué no se ponía una boya que representara el límite físico de las aguas territoriales españolas», indica uno de los agentes, precisando que este aviso se produjo antes de la sentencia del Tribunal Supremo del pasado 29 de junio que ratificó la dictada por el TSJA.

Los agentes ya conocían el sentido del fallo de la resolución del Alto Tribunal antes de que se hiciera pública oficialmente. La Sala de lo Contencioso-Administrativo acordó el sentido de la resolución el 16 de junio, pero su texto íntegro no se conoció hasta el pasado 8 de julio.

Ya en el salto del Tarajal de 2021, los mandos policiales de ambos Cuerpos propusieron ampliar el espigón, cuestión que se aprobó y que «inexplicablemente nunca se llegó a aplicar», como critican. También han venido poniendo sobre la mesa «la falta de personal de las Fuerzas de Seguridad en Ceuta y Melilla», pero Marlaska sigue sin atender «estas necesidades de ambos Cuerpos».

«Ahora, desgraciadamente, hemos tenido la ocasión de comprobar la falta de medios humanos, materiales y logísticos que permitieran rápidamente reforzar la estructura de seguridad de Ceuta», sentencian las citadas fuentes, concluyendo que «esto demuestra una absoluta falta de previsión por parte del Ministerio del Interior».