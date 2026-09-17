Matt Damon protagoniza uno de los thrillers bélicos mejor valorados: ahora es un éxito entre las películas más vistas en streaming

Matt Damon se ha convertido en el actor del año gracias a la película La Odisea de Christopher Nolan y, si alguien todavía no le conocía, seguro que ahora cree que es uno de los mejores del panorama del cine actual. Entre sus interpretaciones destacan las de películas El indomable Will Hunting, Salvar al soldado Ryan, Green Zone, The Monuments Men o la saga de Jason Bourne. Uno de sus papeles más ambiciosos de su carrera cinematográfica fue el del general Leslie Groves en la película Oppenheimer también dirigida por Christopher Nolan. Leslie Groves era el oficial del ejército de los Estados Unidos que estuvo a cargo de dirigir el Proyecto Manhattan durante la Segunda Guerra Mundial. Esta ambiciosa cinta bélica obtuvo nada más y nada menos que 7 Oscars, aunque el actor Matt Damon no recibió ninguno. Además, esta conocida cinta recaudó en la taquilla a nivel mundial más de 983 millones de dólares y es para muchos una de las mejores de Nolan.

La cinta bélica Oppenheimer se puede ver actualmente en la plataforma de streaming Netflix y está basada en la biografía sobre el físico J. Robert Oppenheimer American Prometheus de Kai Bird y Martin J. Sherwin. Aunque como hemos señalado el actor Matt Damon no obtuvo ningún Oscar y sí lo lograron los actores Cillian Murphy a Mejor Actor principal y Robert Downey Jr. a Mejor Actor de reparto, es uno de sus papeles más recordados del actor americano. El general Leslie Groves fue el superior militar de J. Robert Oppenheimer y el encargado de supervisar la construcción del laboratorio secreto en Los Álamos y el desarrollo de la bomba atómica.

¿De qué trata la película Openheimer?

Esta película cuenta la historia del brillante físico J. Robert Oppenheimer que fue el encargado de dirigir el laboratorio secreto de Los Álamos dentro del Proyecto Manhattan durante la Segunda Guerra Mundial. Esta cinta se centra en el proceso que supuso la construcción de la primera bomba atómica.

El actor Matt Damon, como hemos explicado, interpreta el papel del general Leslie Groves que fue el superior militar de J. Robert Oppenheimer y una de las personas con las que hablaba el científico en esos complicados momentos.

Además de relatar cómo se creo esta bomba atómica, la película también explica el arrepentimiento posterior de J. Robert Oppenheimer y la persecución política que sufrió durante la Guerra Fría. Durante el resto de su vida se tuvo que enfrentar a la crisis moral que lo persiguió el resto de su vida tras desarrollar un arma que cambió el mundo.

El reparto de esta ambiciosa película de Nolan

La película Oppenheimer está protagonizada por el actor irlandés Cillian Murphy que borda el papel de J. Robert Oppenheimer y al que todos conocemos por su papel de Tommy Shelby en la serie dramática de la BBC Peaky Blinders que también se puede ver en Netflix. El actor confesó que había que perder bastante peso para lograr el aspecto demacrado del físico y logró en esta película una de sus mejores interpretaciones. Nick Nolte, además del Oscar a Mejor actor principal, obtuvo el Globo de Oro al Mejor Actor en una película dramática y el BAFTA al Mejor Actor en un papel protagonista.

También tienen un papel de peso los actores Emily Blunt como Katherine «Kitty» Oppenheimer, Matt Damon como el general Leslie Groves, Robert Downey Jr. como Lewis Strauss, que también obtuvo un Oscar a Mejor actor de reparto y Florence Pugh como Jean Tatlock.

Además, en el reparto de esta película están los actores Josh Hartnett como Ernest Lawrence, Casey Affleck como Boris Pash, Rami Malek como David L. Hill, Kenneth Branagh como Niels Bohr, Benny Safdie como Edward Teller, Jason Clarke como Roger Robb y Dylan Arnold como Frank Oppenheimer, entre otros.

La película Oppenheimer, aunque no tiene escenas de combate, es considerada una película bélica por su forma de explicar cómo surgió la primera bomba atómica y lo que supuso para su creador. En esta cinta se pueden ver las posibilidades de destrucción masiva real de la bomba atómica a través del ensayo nuclear de la prueba Trinity. También se pueden ver escenas en las que se refleja la angustia psicológica del físico y las visiones de Oppenheimer tras conocer el impacto devastador de los ataques sobre Hiroshima y Nagasaki.

Si todavía nos has visto la película Oppenheimer, no te puedes perder esta cinta. Por ahora está disponible en el catálogo de la plataforma de streaming Netflix y es una de las cintas sobre lo que ocurrió durante la Segunda Guerra Mundial que seguro más te van a sorprender. Una película que destaca por su trama, su producción y la increíble interpretación de los actores Cillian Murphy, Robert Downey Jr. y Matt Damon.