Detenidos tres invasores marroquíes por agredir sexualmente y robar a una ceutí en pleno centro de la ciudad

La Policía Nacional ha detenido a tres inmigrantes ilegales marroquíes que accedieron Ceuta en el asalto masivo del pasado 30 de julio por agredir sexualmente y robar a una mujer ceutí en pleno centro de la ciudad. Según informan a OKDIARIO fuentes policiales, se trata de la primera mujer española que ha presentado una denuncia en la Policía Nacional por un delito contra la libertad sexual y robo con violencia a manos de los invasores.

Los hechos ocurrieron este jueves al mediodía, en pleno centro de Ceuta. Según consta en la denuncia, tres marroquíes asaltaron a esta mujer, de unos 50 años, en el Paseo de la Marina Española, cerca del parque marítimo. Primero abusaron de ella sexualmente, con tocamientos, y acto seguido le robaron con violencia sus pertenencias y huyeron.

La Policía pudo localizarlos y proceder a su detención gracias a la descripción de los agresores que proporcionó la víctima al presentar la denuncia, con detalles de sus vestimentas. Poco después de los hechos, los inmigrantes, de unos veinte años, fueron interceptados por los agentes. Esta mañana han pasado a disposición judicial.

Es la segunda ceutí que ha presentado una denuncia en la Policía Nacional por un delito contra la libertad sexual a manos de ilegales del asalto. Como ha informado recientemente OKDIARIO, una joven sudamericana residente en Ceuta también sufrió una agresión sexual a mediados de agosto. En este caso, los agresores todavía no han podido ser localizados.

Se disparan las denuncias

Hasta el momento, se han presentado ya 28 denuncias por agresión sexual, 10 de ellas con penetración. En tan sólo dos días, desde la actualización del pasado miércoles, se ha pasado de 20 denuncias, ocho de ellas por violación, a 28.

Las víctimas son en su mayoría niñas y jóvenes marroquíes, además de una joven subsahariana –de Costa de Marfil– y dos vecina de Ceuta. Todas las violaciones y agresiones sexuales denunciadas han sido perpetradas por inmigrantes marroquíes, tanto menores como adultos, que en su mayoría atacan a sus víctimas en grupo.

El Ministerio del Interior, dirigido por Fernando Grande-Marlaska, conoce estos datos, así como otros delitos registrados desde la invasión, pero sigue sin hacer pública la estadística.

Los vecinos avisan a la Policía

En algunos casos son los propios residentes quienes alertan a la Policía de que se está cometiendo una violación. Eso ocurrió, por el ejemplo, el pasado 14 de agosto en la Avenida de Lisboa, una de las arterias de la ciudad. Según el relato de una ceutí, una joven fue violada por un grupo de marroquíes en un descampado.

A raíz del aviso, efectivos de la Policía y de la Guardia Civil se desplazaron hasta el lugar, pero los agresores se dieron a la fuga. La requiriente aportó a los agentes varios vídeos que recogían los hechos, si bien la víctima huyó y no denunció. Se produjo una detención, pero los agentes desconocen si está relacionada con el suceso.

El Gobierno lo oculta

El Ejecutivo se afana en vender que en la ciudad autónoma hay «normalidad» y que niñas y mujeres están «seguras», algo muy alejado de la verdadera situación. Son los propios policías quienes están poniendo luz sobre lo que está ocurriendo, alertando de que «a diario se producen violaciones» a manos de ilegales marroquíes y que las agresiones son cometidas en manada.

En Ceuta, de los 80.000 invasores aún permanecen más de 10.000 y los índices de delincuencia están subiendo. Los policías reciben a diario llamadas de agresiones sexuales. Sin embargo, «no todas afloran y por miedo, muy pocas víctimas presentan denuncia», declaran a este diario fuentes policiales. En el caso de las menores, actúa la Fiscalía.

Pese a la gravedad de la situación, la ministra de Igualdad, Ana Redondo, sigue sin visitar la ciudad autónoma. Además, su relato es que las niñas «no están deambulando, sino en espacios seguros y atendidas».

Lo cierto es que, como ha informado OKDIARIO, niñas marroquíes de 10 años se esconden hasta debajo de los furgones de la Policía por miedo a ser violadas por los invasores de Ceuta. El terror a sufrir violaciones no sólo existe entre las jóvenes y mujeres ceutíes, también entre las chicas del asalto, que son precisamente quienes más están sufriendo estos ataques.

Ha sido el sindicato Jupol, que lleva tres semanas en Ceuta sobre el terreno, el que ha alertado del drama de este grupo de niñas y de la preocupante situación que se vive en la ciudad autónoma.

«Como venimos advirtiendo desde el primer día, hay una media de una agresión sexual por día, y hay agresores sexuales deambulando por las calles de Ceuta, ya que se dan a la fuga y no han podido ser ni identificados ni detenidos», declara a OKDIARIO Laura García, portavoz de Jupol, destacando que «en la ciudad autónoma reina la inseguridad desde la invasión» y que «sigue sin haber agentes suficientes para cubrir todas las calles las 24 horas».

Además, indica que la creación del mando único no ha supuesto ninguna mejora, ya que los agentes, tanto policías nacionales como guardias civiles, siguen «sin recibir órdenes operativas para revertir esta situación y sin refuerzos para cubrir los índices de criminalidad, que se están disparando».