La triste reflexión de Juan José Millás (80 años) sobre la vejez: «No hay más que ver algunas residencias de ancianos, son puras escombreras»

Juan José Millás ha vuelto a detenerse en uno de los asuntos que más aparecen en sus reflexiones, la vejez, y lo ha hecho con una crítica directa a la situación de parte de los centros de mayores. «La ciencia ha logrado alargar la vida, pero no siempre en las mejores condiciones. No hay más que ver algunas residencias de ancianos que son puras escombreras. Así que a lo único que aspiro es a acabar bien», afirma el autor.

Millás, nacido en Valencia en 1946 y afincado desde niño en Madrid, es uno de los nombres imprescindibles de la narrativa española de las últimas décadas. Entre otros galardones, ha obtenido el Premio Nadal en 1990 y el Nacional de Narrativa en 2008, además de una larga trayectoria como periodista.

«La vejez es uno de esos cambios»

Para el escritor, la vida no tiene etapas estables, aunque a veces lo parezca. «La vida es cambio, toda la vida es cambio: niñez, juventud, madurez, encuentras un trabajo, te estabilizas, te casas, tienes hijos y parece que te instalas en una especie de meseta. Luego se mueren tus padres, llega un divorcio y así van transcurriendo los años. Nos creemos que vivimos momentos de estabilidad, pero todo en la vida es puro cambio. La vejez es uno de esos cambios, lo que pasa es que es el último», explicó en una entrevista con la revista Esquire con motivo de la publicación de su libro ‘Ese imbécil va a escribir una novela’, editado por Alfaguara.

Preguntado por cómo afronta él mismo esta etapa, Millás admite que no vive siempre en calma. «Imagino que cada uno lo hace como puede. En mi caso, creo que tengo momentos de enorme serenidad y también momentos de mucha agitación. En estos últimos intento negociar conmigo mismo todo lo que puedo. Lo que uno desea es acabar bien», señaló.