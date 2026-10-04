Cecilia Correia gana el campeonato de la mejor tortilla de patatas de España en ‘Alicante Gastronómica’

La chef Cecilia Clara Correia, del Restaurante La Teulada, de Elche (Alicante), ha ganado este domingo el campeonato de tortilla de patatas-Trofeo Tescoma, en la segunda feria culinaria más multitudinaria de España, Alicante Gastronómica. De facto, con ello, la de Cecilia Correia se convierte en la mejor tortilla de patatas de España en estos momentos.

El segundo premio ha sido para Alejandro Oliveira, del restaurante madrileño La Falda de Chamberí. Un local que ya ganó el máximo galardón hace solo 12 meses, en 2025. El tercer puesto ha sido para Carlos Boado, del caserío de Tión, en la localidad de Coirós (La Coruña).

La celebrada este domingo ha sido, a criterio del presidente del jurado, Rafael García Santos, una de las más reñidas. Hasta el punto de que se ha producido un triple empate en el cuarto puesto entre los concursantes de los restaurantes O Cabo (La Coruña), de Ramón Rodríguez; Nou Pinet (Alicante), de Diana Rotaru; y Tizona (Logroño), de Carlos Olabuenaga.

El Campeonato de España de Tortilla de Patatas-Trofeo Tescoma es la cita más importante del calendario gastronómico en esta especialidad. Y reúne a los mayores expertos en la elaboración de este icónico plato de la gastronomía española. De hecho, los concursantes acceden a través de una selección realizada por el propio jurado y en las pruebas autonómicas celebradas en los últimos años.

En esta edición, el jurado ha estado formado por: Rafael García Santos, José Gómez ‘Joselito’, Paco Torrablanca, Kiko Moya (L’Escaleta), Fran Martínez (Maralba), Lorenzo Cañas (La Merced), Gonzalo Antón (Zaldiarán), Pedro Morán (Casa Gerardo), José Manuel Crespo (El Manjar), Pepa Fernández (RNE), Paz Álvarez (El País) y Julián Méndez (El Correo).

Las mejores tortillas de patatas de España se han dado cita en Alicante Gastronómica. Una feria culinaria que congregó en su pasada edición, la de 2025, una afluencia de 85.000 personas. Todos los seleccionados para esta final son maestros y maestras de reputado prestigio y expertos en la creación de tortilla de patatas.