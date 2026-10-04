El USS Baltimore será el nuevo submarino de EEUU para el fondo marino: relevará al Jimmy Carter y sus 30 metros extra

¿Qué hay en el fondo del océano? Pues, en buena parte, nadie lo sabe. Según la agencia oceánica estadounidense NOAA, en abril de 2026 solo se había cartografiado con sonar moderno el 28,7% del lecho marino del planeta. Y justo ahí quiere pisar fuerte la Marina de Estados Unidos.

Su apuesta tiene nombre, el futuro USS Baltimore (SSN 812). Es un submarino nuclear de ataque de la clase Virginia, todavía en construcción, que se adapta como plataforma de guerra submarina y del lecho marino (SSW, por sus siglas en inglés). Cuando esté listo, heredará el trabajo del USS Jimmy Carter, el único submarino de la flota preparado hoy para ese trabajo.

Un submarino hecho a medida

La pista más clara llegó en agosto de 2026 con una oferta de empleo. Electric Boat, el astillero de General Dynamics en Connecticut, buscaba un responsable de pruebas de ingeniería para el programa SSW. En el anuncio describía el fondo marino, en gran parte inexplorado, como «el último espacio de batalla». Y dejaba claro que la capacidad era para un solo submarino Virginia, de los últimos del llamado Bloque V.

El dato encaja con lo que ya contaba el Servicio de Investigación del Congreso en enero de 2026. Uno de los dos submarinos Virginia comprados con el presupuesto de 2024 se construirá en una versión modificada para misiones en el lecho marino. Según los presupuestos de investigación de la Marina de junio de 2025 y abril de 2026, ese trabajo va ligado al casco 812, el del Baltimore.

¿Y cuánto cuesta la broma? No hay cifra pública para esta versión. Eso sí, en mayo de 2025 una carta firmada por 67 congresistas pidió 225 millones de dólares (unos 196 millones de euros) extra para el programa, por encima de lo que solicitaba el Gobierno para 2026.

El relevo del Jimmy Carter

El Jimmy Carter es el último y el más avanzado de la clase Seawolf, y tiene algo único. Según el mando naval que gestiona su mantenimiento, cuenta con una extensión del casco de 100 pies (unos 30 metros) conocida como plataforma multimisión.

Ese tramo añadido, de unas 2.500 toneladas, funciona como la furgoneta taller de un fontanero, donde va el material para trabajos que un submarino normal no puede hacer. Sirve para investigación y desarrollo bajo el agua y para apoyar a los comandos SEAL. Sus misiones concretas son secretas.

Qué cambia por dentro

Los Virginia más recientes se distinguen por un módulo central añadido, el VPM. Según Electric Boat, es una sección nueva del casco con cuatro tubos grandes para lanzar armas, drones y otras cargas. El informe del Congreso calcula que así caben 28 misiles Tomahawk más y que el submarino alcanza unos 461 pies de eslora (unos 140 metros).

En el Baltimore, parte de ese espacio podría reconfigurarse o incluso reducirse. A cambio recibiría una quilla de lastre más larga, alojamiento para buceo de saturación y equipos para manejar vehículos unidos al submarino por un cable. Y una red eléctrica propia para sus equipos especiales, lo que la Marina llama NPES.

¿Qué es eso del buceo de saturación? Es una técnica en la que los buzos viven durante días en una cámara presurizada, respirando una mezcla de gases, y así evitan descomprimirse tras cada inmersión profunda.

La cuenta sale así. Menos misiles a bordo y más herramientas para el fondo del mar.

Por qué importa el lecho marino

Por el fondo del océano pasan cables de datos y energía vitales para economías enteras. En marzo de 2026, el vicealmirante Richard Seif, jefe de la fuerza submarina estadounidense, lo explicó ante una comisión del Congreso dedicada a la rivalidad con China. Advirtió de que, a medida que se multiplican los drones submarinos, crece también la amenaza sobre esos cables y sus nodos.

Puso ejemplos, como los cables cortados en el Báltico por mercantes rusos o los que ha sufrido Taiwán. De hecho, también citó los planes de China para llenar de sensores el fondo de sus mares cercanos, una red que algunos ya apodan la «Gran Muralla Submarina».

No es un movimiento aislado. China presume de un buque nodriza para sus drones submarinos. Por otro lado, la Armada estadounidense ya prueba un centinela submarino que detecta drones bajo el agua.

Faltan fechas. No hay un calendario público de entrega del Baltimore, así que está por ver cuándo tomará el relevo. Lo que sí está claro es hacia dónde mira la Marina. Hacia abajo.

La oferta de empleo que describe el programa SSW se ha publicado en el portal oficial de reclutamiento BuildSubmarines.

Crédito de la imagen: Lt.Cmdr. Michael Smith (Wikimedia Commons, dominio público).