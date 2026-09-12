La familia de los gemelos Achatoui, considerada un peligro para la seguridad nacional, ha vuelto a sufrir un nuevo revés en su obsesión por regresar a España. Los dos hermanos, miembros de la saga familiar de yihadistas, han sido detenidos en Ceuta tras colarse en la ciudad autónoma durante la invasión. Primero cayó Chakir, arrestado por la Policía el día 14 de agosto. La Guardia Civil ha arrestado ahora a Chakib, el otro gemelo yihadista. Ambos fueron condenados hace 10 años y expulsados a Marruecos con la prohibición de volver a España.

La Policía ya vigilaba a la familia Achatoui en el año 2014 después de que el hermano mayor de los gemelos muriera en Siria como combatiente del grupo islamista radical Ahrar Al Sham.

La familia de yihadistas se había instalado en Badalona tras ser expulsada de Francia y los servicios de información volvieron a llamar a su puerta el 31 de marzo del año 2015.

Condenados por integración terrorista

Los dos gemelos, Chakib y Chakir Achatoui tenían previsto viajar al día siguiente hasta Siria para unirse al ISIS en Siria. La Policía detuvo a toda la familia, incluida la madre, Rhimou, que cobraba un sueldo de los terroristas como pensión por su hijo mayor muerto en combate.

La Audiencia Nacional los condenó en diciembre del año 2016 a 18 meses en régimen cerrado por un delito de integración en organización terrorista y luego cumplieron dos más de libertad vigilada. Su madre también fue condenada a dos años de cárcel.

«Un peligro para la seguridad nacional»

Los gemelos y su madre fueron expulsados a Marruecos en el año 2018, como todos los que computan una expulsión a su país a cambio de su condena. El Gobierno de España les consideraba «un peligro para la seguridad nacional» por su vinculación con el yihadismo.

Arraigados en Tetuán, los gemelos vieron una oportunidad única de colarse en Ceuta durante la invasión y regresar a la península. Así entraron en la ciudad autónoma los dos condenados por integración en organización terrorista.

Semanas después, la Policía Nacional dio con Chakir tras identificarle en unas imágenes y rastrear su paradero. Así, uno de los dos gemelos fue detenido el 14 de agosto y expulsado de inmediato a Marruecos.

Su hermano Chakib ha caído casi un mes después. La Guardia Civil lo localizó durante un control en busca de yihadistas. Su historial reapareció de inmediato ante los guardias y fue entregado a la Policía Nacional que lo expulsará a Marruecos con carácter urgente en las próximas horas.

Descubiertos 14 yihadistas en Ceuta

Los dos gemelos yihadistas serán acusados de un delito de quebrantamiento de condena por desobedecer la orden de regresar a España que les supondrá prolongar la prohibición durante una década más.

Desde la invasión de los días 30 y 31 de julio, la Policía Nacional y la Guardia Civil han detenido a un total de 14 yihadistas que se habían colado en Ceuta durante la avalancha migratoria con la intención de viajar hasta la península.

Muchos de ellos han sido expulsados, ya que, al igual que los gemelos yihadistas, tenían prohibida la entrada en territorio nacional.