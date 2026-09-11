Detenido en Ceuta un yihadista condenado por terrorismo que tenía prohibida su entrada en España

La Guardia Civil ha detenido en Ceuta a un terrorista yihadista condenado en España que tenía prohibida la entrada en el país. El arresto tuvo lugar el jueves y el detenido ha sido entregado a la Policía Nacional para que tramite su expulsión por el procedimiento de urgencia. Con este, ya son 14 los inmigrantes ilegales con vínculos terroristas que aprovecharon la invasión para colarse en la ciudad autónoma.

La detención del yihadista tuvo lugar a última hora de la tarde de este jueves durante uno de los operativos de la Guardia Civil que rastrea la presencia de terroristas en Ceuta tras la invasión del pasado mes de julio. Los agentes creen que el arrestado entró durante la avalancha migratoria y están intentando confirmarlo.

Los agentes sospechaban del arrestado y tras detenerle, confirmaron que tenía antecedentes penales graves por terrorismo yihadista. De hecho ya había sido detenido en Cataluña durante el año 2015; posteriormente, fue condenado y parte de su pena conmutada a cambio de la prohibición de regresar a territorio español.

14 yihadistas detenidos tras la invasión

Ahora, la Guardia Civil ha entregado al detenido a la Policía Nacional acusado de un delito de quebrantamiento de condena, ya que ha vuelto a territorio español. El sujeto debería ser expulsado por el procedimiento de urgencia a Marruecos y verá aumentada en al menos otros cinco o diez años la prohibición de regresar a España.

De confirmarse finalmente que este nuevo detenido entró en Ceuta aprovechando la invasión, ya son 14 los arrestados con vinculaciones terroristas que aprovecharon la avalancha migratoria para regresar a España.

Hasta el momento solo han sido devueltos a sus países de origen tres de ellos.