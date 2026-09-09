El CIFAS (Centro de Inteligencia de las Fuerzas Armadas) alertó de la falta de voluntad de las autoridades marroquíes para frenar la invasión de Ceuta del mes de julio. El día 30 a las 13:00 horas, solo unas horas después del comienzo de la avalancha migratoria, el Estado Mayor de la Defensa (EMAD) publicaba un informe de inteligencia inmediato y urgente (INTREP) advirtiendo que «la pasividad marroquí está permitiendo la transgresión de la frontera tanto por mar como por tierra».

A la misma hora, la Dirección Adjunta Operativa (DAO) de la Guardia Civil emitía otro informe corroborando la alerta de los militares. El objeto de los informes era comunicar de forma rápida los detalles o cambios específicos en una situación de amenaza para España como era la invasión que Ceuta estaba sufriendo en esos momentos.

La nota informativa de la inteligencia militar arranca alertando de que la situación en Ceuta es de caos migratorio, con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado saturadas ante la entrada de miles de personas.

«Desde el 25 de julio se está desarrollando en Ceuta una crisis migratoria con alrededor de 1.700 inmigrantes por vía marítima desde Marruecos hacia la ciudad autónoma y una cantidad indefinida de acceso», señalaba la nota.

El EMAD también alertaba de que «en paralelo, se han producido varias intrusiones en las islas y peñones de soberanía española que no han sido masivas, pero sí significativas. La información disponible indica que se esperan más intrusiones a muy corto plazo, especialmente en Chafarinas».

Los informes acerca de la actitud de las FCS marroquíes ante los intentos de acceso a España son contradictorios. «En Melilla se informa de una actitud activa marroquí en el mantenimiento de la seguridad; en Ceuta de pasividad ante la avalancha migratoria, lo que permite la transgresión de la frontera tanto por mar como por tierra. Además, la Embajada marroquí en España defiende la total colaboración con el Gobierno español».

La Guardia Civil también: «pasividad»

Prácticamente, el mismo día y a la misma hora, la Dirección Adjunta Operativa de la Guardia Civil alertaba en otro informe de la enorme presión migratoria que estaba soportando la ciudad y señalaba directamente a las autoridades marroquíes por permitirlo.

«Por parte de las autoridades marroquíes se detecta pasividad y están permitiendo la llegada de candidatos hacia la zona fronteriza. Hasta el día de ayer sí que se detectaba proactividad y colaboración adecuada», hace notar el informe, adelantando las informaciones que llegarían más tarde sobre la actitud de Marruecos durante la invasión.