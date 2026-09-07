Se coló en Ceuta durante la invasión del 30 de julio y no se le puede devolver a Marruecos porque es un ciudadano libanés. El hombre, con antecedentes por delitos terroristas, ha sido detenido por la Policía y está en libertad con medidas cautelares mientras se tramita su ingreso en un CIE a la espera de que Líbano acepte su repatriación.

La Policía Nacional logró detener en Ceuta a este ciudadano libanés con antecedentes por delitos terroristas, después de que este se colara en la ciudad autónoma durante la entrada masiva a través de la frontera del Tarajal. La Comisaría General de Información tuvo constancia de su entrada en Ceuta y, tras una investigación, consiguió encontrarle para deportarle de inmediato a Marruecos.

Sin embargo, las autoridades marroquíes no han aceptado el regreso del detenido, ya que finalmente ha resultado que no es uno de sus nacionales, lo que impide su expulsión al país vecino. El hombre quedó en libertad con medidas cautelares. Ha quedado libre en Ceuta, a la espera de que se determine la siguiente actuación por parte de las autoridades competentes.

El detenido está obligado a acudir a firmar cada martes a la Jefatura Superior de la Policía, mientras permanece a expensas de los trámites que adopte el Ministerio del Interior. Lo previsto, adelanta El Faro de Ceuta, es que sea trasladado a un Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE), una vez que se adopten las medidas administrativas correspondientes, con el objetivo de que desde estas instalaciones pueda gestionarse posteriormente su traslado a su país de origen.

El problema es que, si en un plazo de 60 días el Líbano no reconoce al detenido, este tendrá que ser puesto en libertad y se convertirá en uno más de los miles de extranjeros en situación ilegal en España que son inexpulsables al no reconocerles sus países de origen.

Este inmigrante ilegal llegó a presentarse ante los medios como una víctima al confundírsele con un delincuente marroquí. Incluso llegó a interponer una denuncia ante la Policía insistiendo en que no tenía nada que ver con los delincuentes a los que se le asociaba. Al investigar su caso en profundidad, la Comisaría General de Información de la Policía Nacional descubrió su verdadera identidad y solicitó su expulsión inmediata, creyendo que era marroquí a tenor de la identidad que había facilitado.

Detectan a 13 yihadistas, tres ya expulsados

Las Fuerzas de Seguridad del Estado han identificado en Ceuta a 13 inmigrantes relacionados con el yihadismo, que entraron en la ciudad autónoma aprovechando la avalancha migratoria del pasado mes de julio. De esos 13 individuos fichados por yihadismo, la gran mayoría intentaba volver a España, donde tenían prohibida la entrada desde hace años. Hasta el momento, solo tres de ellos han sido expulsados a sus países de origen.