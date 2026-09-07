Descubren en Melilla a 30 inmigrantes que intentaban pasar a la Península ocultos en camiones de feria

Cada vez más inmigrantes ilegales intentan saltar de Melilla a la Península ocultos en los camiones de la feria que regresan a Andalucía tras las fiestas. Este año, la operación Feriante se ha saldado con una treintena de detenidos. El operativo no se ha limitado a la inspección estática de los camiones.

La Policía Nacional también se ha visto obligada a escoltar a los feriantes durante todo el recorrido hasta la estación marítima para impedir que los inmigrantes aprovechen el trayecto para saltar a los vehículos que salen de la ciudad.

Durante toda la madrugada, el recinto ferial de Melilla ha estado bajo un dispositivo especial de la Policía Nacional mientras la Guardia Civil se desplegaba en el puerto revisando al detalle todos los camiones de la feria que pretendían regresar a la península.

Un despliegue en el que han participado unidades de guías caninos, medios aéreos con drones y la Unidad de Prevención y Reacción, la UPR.

Los propios feriantes han colaborado con los agentes durante la noche. En varios casos, han avisado a la Policía Nacional cuando detectaban a menores escondidos en los camiones y, en otros, los han sacado ellos mismos de los escondites antes de que los vehículos continuaran la marcha.

Detenidos 30 inmigrantes ilegales

En total, los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado han hallado cultos entre las atracciones de feria desmontadas o en las entrañas de los camiones a una treintena de inmigrantes ilegales que pretendían llegar hasta Cádiz de esta forma.

El operativo no se ha limitado a la inspección estática de los camiones. La Policía Nacional también ha acompañado a los feriantes durante todo el recorrido hasta la estación marítima para impedir que otros inmigrantes ilegales aprovechen el trayecto para saltar a los vehículos.

Más inmigrantes ilegales que nunca

El dispositivo policial continuará «hasta que se marche el último camión» y se centra en la inspección de camiones, bateas, remolques y atracciones de feriantes con un «exhaustivo control ininterrumpido» desde la llegada de las atracciones a la zona restringida de seguridad del puerto hasta su embarque en los distintos buques con destino a la península.

El aumento continuado de inmigrantes ilegales en la zona ferial durante la madrugada, una prueba de la intensidad de la presión registrada este año en la ciudad autónoma de Melilla, ha obligado este año a redoblar los esfuerzos de los agentes para evitar una avalancha de inmigrantes ilegales hacia la Península.