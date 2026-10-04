Cindy Crawford y su marido estudian demandar al centro donde murió su hijo: exigen saber qué ocurrió durante su estancia

Cindy Crawford y Rande Gerber exigen respuestas tras la muerte de su hijo, Presley Gerber. El joven, de 27 años, fue encontrado sin vida el pasado 20 de septiembre en su habitación de un centro de recuperación de Santa Mónica, donde había ingresado ese mismo fin de semana. Ahora, sus padres estarían estudiando emprender acciones legales tanto contra el centro donde se encontraba como contra el asesor de sobriedad que le acompañaba.

La muerte del hermano de Kaia Gerber se produjo en unas circunstancias que todavía generan muchas preguntas. Días después de conocerse su fallecimiento, trascendió que una aparente sobredosis habría provocado un paro cardíaco. Desde entonces, Cindy Crawford y Rande Gerber habrían solicitado un informe completo para conocer qué ocurrió desde que su hijo llegó al centro de tratamiento hasta el momento en el que fue encontrado sin vida.

Uno de los detalles que más habría llamado la atención de los padres de Presley es que el joven se encontraba completamente solo en su habitación en el momento de su muerte. Había ingresado en Resolutions Living, una residencia de recuperación situada en Santa Mónica, y apenas unas horas después su cuerpo era encontrado sin vida.

Según Radar Online, la familia no sólo estaría buscando respuestas, sino que también estaría valorando las diferentes opciones legales que tendría a su alcance. «Cindy y Rande no solo quieren respuestas, sino que exigen responsabilidades. Están barajando todas las opciones legales disponibles. Si se cometieron errores, quieren que haya consecuencias», asegura una fuente al citado medio.

El foco no estaría únicamente puesto sobre el centro de recuperación. El asesor de sobriedad que habría sido asignado a Presley también estaría bajo la lupa de sus padres. «Llevaron a su hijo allí porque necesitaba ayuda», señala la misma fuente, antes de plantear una de las grandes incógnitas que rodean ahora el caso: «¿Cómo acabó un joven vulnerable de 27 años solo en una habitación apenas unas horas antes de morir? ¿Quién era el responsable de vigilarlo?».

Presley llevaba varios años luchando contra sus adicciones y su entorno familiar habría mostrado en diferentes ocasiones su preocupación por la situación que atravesaba. Su hermana Kaia Gerber también habría hablado anteriormente sobre los problemas a los que se enfrentaba el joven. Cuando Presley llegó a Resolutions Living, la residencia de recuperación de Santa Mónica en la que había ingresado ese mismo fin de semana, ya se encontraría bajo los efectos de las drogas, según informó TMZ. Antes de su llegada, un miembro del equipo que le ayudaba a mantenerse sobrio habría contactado con el centro para preguntar si podían admitirle en esas condiciones. La respuesta habría sido afirmativa.

Este dato abre una de las principales preguntas que ahora se plantean sus padres: ¿cómo pudo ingresar Presley en ese estado y qué medidas se adoptaron para garantizar su seguridad una vez dentro del centro?

Cindy Crawford y Rande Gerber quieren reconstruir las últimas horas de su hijo y conocer la verdad, lo que ocurrió antes de que fuera encontrado muerto en su habitación. Por el momento, estarían estudiando sus opciones legales, aunque no se ha establecido públicamente que el centro de recuperación o el asesor de sobriedad hayan cometido ninguna negligencia.