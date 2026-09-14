El PP se vuelca en «europeizar» la crisis de Ceuta: Feijóo hará su cuarta visita el 21-S con Weber

El Partido Popular se volcará en estas semanas en «europeizar» la crisis de Ceuta, frontera sur del Viejo Continente. Así lo ha remarcado el portavoz del PP, Borja Sémper, en rueda de prensa en Génova al término del Comité de Dirección.

En concreto, en la agenda de los populares figura este jueves 17 de septiembre un encuentro del presidente del partido, Alberto Núñez Feijóo, con el comisario europeo de Interior, Magnus Brunner, en Madrid, para abordar «la situación de urgencia migratoria en Ceuta».

De igual modo, el próximo lunes 21 de septiembre, el jefe de la oposición volverá a desplazarse a Ceuta tras la invasión de los días 30 y 31 de julio, en la que será su cuarta visita desde entonces a la ciudad autónoma. En esta ocasión estará acompañado por el presidente del PPE y líder de su grupo en la Eurocámara, Manfred Weber, dentro de una delegación de los populares europeos, que también integrará su secretaria general, la ex ministra Dolors Montserrat.

Asimismo, fuentes de Génova aseguran que Feijóo y la dirección del PP español mantienen permanente contacto con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, con otros comisarios y con líderes europeos sobre la situación de Ceuta.

En esta línea, Sémper ha destacado que el Parlamento Europeo debatirá este martes sobre la invasión de Ceuta, y el PP, junto a sus socios europeos, promoverá que la Eurocámara condene expresamente el asalto de los pasados 30 y 31 de julio a la frontera sur de Europa.

Además, el portavoz nacional del PP ha subrayado que el panorama en Ceuta «lejos de mejorar ha empeorado», al tiempo que ha criticado que, después de 46 días desde la invasión, «Marlaska, Robles, Elma Sainz, Mónica García o Sira Rego siguen siendo ministros y, lo que es peor, Sánchez sigue siendo presidente”, ha apostillado sobre el jefe del Ejecutivo.

Junto a ello, ha afirmado que en «Ceuta no estamos hablando sólo de inmigración, pues existe un problema grave de inseguridad ciudadana». En este punto, ha apuntado que los expedientes de seguridad ciudadana se han multiplicado por 7 en un año; las alteraciones del orden público por 10, los intentos de entrar en el puerto por 20 y los allanamientos de morada por 60, ha relatado.

«Atención y retorno»

Sémper ha declarado que «la política social de Marruecos no se hace en España, la hace el Gobierno de Marruecos», y ha asegurado que no se puede «cronificar esta situación y generar un precedente, porque quienes «entraron de manera irregular, deben volver a su país», ha señalado. «Humanidad, atención y retorno», ha incidido en relación con los menas.

También ha denunciado el portavoz del PP que, en la mayor crisis contra la integridad territorial de España, el Gobierno de PSOE-Sumar «vuelve a ofrecer su patrón ético: ninguna responsabilidad por arriba y algún chivo expiatorio por abajo: la de una funcionaria de prensa a la que se obliga a dejar su puesto por decir la verdad y al jefe de gabinete del delegado del Gobierno en Ceuta», ha remarcado.

«No vamos a parar»

El dirigente del PP ha afirmado que las «negligencias» del Gobierno en esta crisis exigen «responsabilidades». «No vamos a parar» hasta que se depuren, ha enfatizado.

«Ceuta es síntoma de un Gobierno irresponsable y negligente que ha perdido toda capacidad de anticipación, gestión y decisión; y causa de una peligrosa frustración colectiva ante la idea de que el Gobierno no es capaz de garantizar que el Estado cumpla con lo más básico, la protección de las fronteras y de sus ciudadanos», ha manifestado Sémper.

Igualmente, ha criticado que el Gobierno socialcomunista de Pedro Sánchez ha vuelto de vacaciones con «la tormenta perfecta: sigue sin mayoría parlamentaria, sin mayoría social, acorralado por la Justicia y cuestionado por su propio partido y los españoles que alguna vez le dieron su confianza». «Y en estado de colapso generalizado por la nefasta gestión de un ataque a la integridad territorial española, la invasión de Ceuta», ha remachado.