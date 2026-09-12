Sémper defiende a los ceutíes frente a la pasividad del Gobierno: «Quieren convertir Ceuta en un CETI»

El portavoz del PP, Borja Sémper, ha cargado este sábado con dureza contra la gestión del Gobierno de Pedro Sánchez en la invasión migratoria de Ceuta, a la que considera «una vergüenza» que se prolonga ya más de un mes sin que ningún miembro del Ejecutivo haya asumido responsabilidad política alguna.

«Parece mentira que, más de un mes después del asalto a Ceuta, la única responsabilidad política que ha existido en el Gobierno de España haya sido la de un asesor del delegado del Gobierno», ha denunciado Semper durante una rueda de prensa en Vigo, donde ha recordado que el episodio se saldó con el salto a la frontera de más de 80.000 personas y con la muerte de 140 personas en las aguas ceutíes, además de «un problema serio de seguridad ciudadana» que sufren los vecinos de la ciudad autónoma.

El portavoz popular ha lamentado que la única respuesta del Ejecutivo haya sido la de aceptar que la situación se perpetúe en el tiempo. «La única respuesta que es capaz de darnos el Gobierno es el presidente anunciándonos que lo que se vive en Ceuta está dispuesto a aceptar que se cronifique», ha denunciado, para añadir que «no hay una respuesta eficaz, no hay un horizonte de solución del problema».

Para Sémper, el Gobierno pretende «convertir Ceuta en un CETI» y da por hecho que «es mucho más llevadero» que los ceutíes «se autoconfinen en casa por miedo» antes que actuar para que quienes entraron de manera irregular regresen a su país de origen.

Según ha explicado el dirigente popular, el hecho de que solo un asesor haya dimitido «evidencia dos cosas». La primera, que la versión oficial ofrecida por el Gobierno durante el último mes es falsa: «Este asesor que ha dimitido ha contado que los ministerios y, por tanto, el Gobierno, estaban informados de los planes para asaltar la frontera de Ceuta». La segunda, «la ausencia absoluta de humildad» y «esta soberbia en la que vive instalado el Gobierno con Pedro Sánchez a la cabeza».

Sémper se ha preguntado «cómo es posible» que a día de hoy ningún ministro, y mucho menos el propio presidente, «haya asumido algún tipo de responsabilidad, haya pedido perdón o haya hecho algún mínimo gesto de humildad». «A la incompetencia de gestión se suma la mentira posterior y se suma también la falta de humildad», ha subrayado.

El comunicado de Marruecos contra el PP

El dirigente del PP ha querido detenerse también en el comunicado emitido por Marruecos en el que el país vecino señalaba directamente al partido, un gesto que ha calificado de «novedoso». A su juicio, el Gobierno marroquí «ha entendido» que la actitud de un futuro Ejecutivo del PP «no va a ser la misma que la del Gobierno de España actual», lo que explicaría la reacción de Rabat.

«Nosotros aspiramos a tener una relación de vecindad con los países de nuestro entorno cordial y de colaboración, pero lo que no puede pretender ningún país de nuestro entorno es tener un gobierno arrodillado y un gobierno subordinado a los intereses de terceras potencias», ha afirmado Sémper, que ha sido tajante: «Ceuta y Melilla no están en discusión».

El portavoz popular ha considerado que «cada vez que un ministro de Marruecos dice que Ceuta y Melilla y Canarias son marroquíes es una agresión a España», una agresión que «lamentablemente queda sin responder por parte del Gobierno actual». «Y no va a ser así con el Gobierno de Alberto Núñez Feijóo», ha avisado, para lanzar un mensaje directo a Rabat: «Marruecos tendrá que saber que con España no se juega, que España no está subordinada a ningún interés extranjero y que nuestra posición será de absoluta firmeza».