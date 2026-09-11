El PP carga contra Marruecos por Ceuta: «Es responsable de lo ocurrido por acción u omisión»

El Partido Popular ha respondido con dureza al comunicado emitido por el Reino de Marruecos sobre la crisis migratoria de Ceuta, en un comunicado en el que exige responsabilidades a Rabat y reclama al Gobierno de Pedro Sánchez explicaciones sobre la gestión de la crisis, todavía sin resolver más de un mes después de los hechos. «Marruecos es responsable de lo ocurrido por acción u omisión», han dicho.

La formación que preside Alberto Núñez Feijóo ha querido dejar claro, ante todo, cuál es su posición de fondo: «La defensa de los intereses generales de la Nación, de la integridad de nuestras fronteras y de la seguridad de los españoles constituye una prioridad irrenunciable para el Partido Popular», señala el texto, que añade que esa defensa se ejercerá «siempre con firmeza, dentro del Estado de Derecho y con independencia de cualquier circunstancia». «Nada está por encima de la defensa de España», zanjan los populares.

El comunicado del PP no elude señalar a Rabat. Los populares recuerdan que España y Marruecos «comparten una frontera y una responsabilidad común en su gestión» y sostienen que, «a la luz de los informes oficiales desclasificados por el Gobierno de España», lo sucedido en Ceuta exige «una evaluación rigurosa e inaplazable», así como «una actuación leal y transparente por todas las partes» y «garantías verificables de que hechos similares no volverán a producirse». La conclusión del partido es tajante: «Marruecos es responsable de lo ocurrido por acción u omisión».

El Partido Popular admite coincidir con dos de los interrogantes que plantea el propio comunicado marroquí. Por un lado, por qué no se ha ejecutado todavía el retorno de las personas que entraron de forma irregular si el Gobierno marroquí «se ha comprometido oficialmente a admitirlos». Por otro, por qué se mantiene a los menores separados de sus familias «pese a que Marruecos ha solicitado urgentemente su regreso».

Los populares trasladan así la pelota al tejado de Moncloa: «El Gobierno de España está obligado a dar respuesta a la razón que impide resolver esta crisis si tiene instrumentos para ello», concluyen.

El PP cierra su comunicado reafirmando su voluntad de que España mantenga «una relación leal y estable» con Marruecos, en beneficio de los ciudadanos de ambos países, aunque advierte de que dicha relación «solo puede asentarse sobre principios innegociables de respeto mutuo, lealtad institucional, transparencia, reciprocidad y pleno respeto a la soberanía de ambos Estados».