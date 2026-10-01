Filadelfia pintó de blanco 338 tejados: techos casi 3 grados más frescos y 558 kWh menos de aire acondicionado al año

¿Se puede enfriar una casa con un cubo de pintura? En Filadelfia lo probaron hace más de dos décadas. Entre 2001 y 2003, la Energy Coordinating Agency, una organización sin ánimo de lucro de la ciudad, cubrió de blanco los tejados negros de cientos de casas de mayores con pocos recursos.

El resultado parece modesto sobre el papel, pero pesa en la práctica. El techo de los dormitorios llegó a estar casi 3 grados más fresco en los días de más calor y, según la evaluación oficial, una vivienda con aire acondicionado ahorraría unos 558 kilovatios hora al año.

Un programa pensado para los mayores

El proyecto se llamó Cool Homes y lo pagó una subvención federal del programa REACH. Participaron 375 hogares de mayores con bajos ingresos. En 338 se aplicó un recubrimiento blanco sobre el tejado, con un coste medio de 1.502 dólares por casa (algo más de mil trescientos euros).

Dos de cada tres viviendas recibieron también aislamiento, y la gran mayoría se llevó un ventilador capaz de sacar el aire caliente de toda la casa. Todo junto salió por unos 2.065 dólares por hogar (casi mil ochocientos euros).

¿Por qué tanto empeño en el tejado? Porque eran casas adosadas con cubierta plana de alquitrán negro, que se traga el sol como una sartén puesta al fuego. Y el informe recuerda que, en una ciudad húmeda como Filadelfia, la mortalidad por calor puede dispararse a partir de unos 33 grados.

Casi 3 grados menos en el techo

Para medirlo, el consultor Michael Blasnik colocó registradores de temperatura en 35 casas, que anotaban cada hora lo que pasaba en los dormitorios. En los días más calurosos, con más de 32 grados en la calle, la temperatura del techo bajó hasta 2,7 grados en los dormitorios sin aire acondicionado.

La del aire, a la altura del pecho, cayó más o menos la mitad, unos 1,4 grados. Parece poco. No lo es tanto cuando se roza el umbral peligroso para una persona mayor.

El cambio de fondo fue otro. El calor que se colaba por el techo se redujo casi un 90%. Un boletín de la Agencia de Protección Ambiental estadounidense ya adelantaba en marzo de 2003 una caída de alrededor del 80%.

Lo que se ahorra en aire acondicionado

Aquí conviene leer la letra pequeña. Los 558 kilovatios hora salen de un modelo de cálculo, no de las facturas, porque no hubo datos de electricidad tras la obra. Según esa simulación, el gasto en refrescar la casa bajaría de 1.736 a 1.178 kilovatios hora al año.

Y no era un caso raro. Nueve de cada diez hogares tenían al menos un aparato de aire en la ventana. Cada grado que se le quita al techo es un rato menos de aparato encendido.

La física es sencilla. Los científicos del Heat Island Group de Berkeley Lab explican que un tejado blanco limpio refleja cerca del 80% de la luz solar, frente al 10 o 20% de uno oscuro. En una tarde de verano llegaron a medir 30 grados de diferencia entre un tejado negro y otro blanco.

Ojo con el invierno

¿Es una solución mágica? No del todo. El Departamento de Energía avisa de que un tejado fresco también absorbe menos sol en invierno, así que puede subir algo la calefacción. En climas fríos, esa penalización puede comerse lo que se ahorra en verano.

Con los años se ha acumulado más evidencia. La EPA resume que, en viviendas sin aire acondicionado, los tejados frescos pueden bajar la temperatura interior máxima entre 1,2 y 3,3 grados.

Qué pasa en España

Por aquí la idea no es nueva. Basta mirar la cal de los pueblos blancos del sur, que devuelve el sol en lugar de quedárselo.

La normativa, eso sí, va por otro camino. El Código Técnico de la Edificación limita cuánto calor puede atravesar una cubierta, o sea, exige aislamiento, pero no obliga a que sea de color claro.

Mientras tanto, el IDAE recuerda que 26 grados o más bastan para estar a gusto en casa en verano. Un tejado claro sobre un último piso puede ayudar a aguantar esa cifra sin sufrir. Y eso también se nota en la factura de la luz.

La evaluación completa del programa Cool Homes, firmada por Michael Blasnik en noviembre de 2004, se ha publicado en la web del Cool Roof Toolkit.

Crédito de la imagen: psyberartist (Wikimedia Commons, CC BY 2.0).