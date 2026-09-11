Sánchez se reunirá este lunes con el Rey en Zarzuela tras los desplantes del Gobierno por Ceuta

Pedro Sánchez se reunirá el lunes 14 de septiembre con el Rey Felipe VI en Palacio de la Zarzuela tras los desplantes del Gobierno socialista por la invasión de Ceuta. El encuentro es estrictamente confidencial.

El Rey vuelve a despachar con Pedro Sánchez tras la gravísima crisis en Ceuta. El monarca ha citado en su residencia oficial al presidente del Gobierno para mantener una reunión a puerta cerrada en la que abordarán los asuntos de Estado.

El encuentro se producirá el próximo lunes por la tarde, antes de que Pedro Sánchez continúe su gira mediática en medios afines. Tras visitar al monarca en la Zarzuela, Sánchez se trasladará a los estudios en los que se graba el programa de El Intermedio, donde será entrevistado.

La reunión entre el líder del Ejecutivo y el jefe del Estado es estrictamente privada. No habrá convocatoria, ni cobertura oficial en medios de comunicación de este encuentro. Ambos mantendrán una charla en la Zarzuela que podría durar horas, como ha ocurrido en ocasiones anteriores.

El Rey, preocupado por Ceuta

Felipe VI ha mostrado su preocupación por lo que está ocurriendo en Ceuta. A los pocos días de la invasión, el Rey convocó a la ministra de Defensa, Margarita Robles, y a la cúpula de las Fuerzas Armadas a una reunión en el Palacio de la Zarzuela para analizar la situación de la ciudad autónoma. En concreto, Felipe VI se reunió con el Jefe de Estado Mayor de la Defensa (Jemad), almirante general Teodoro López Calderón; el comandante general de Ceuta, el general de división Luis Jesús Fernández Herrero; y los mandos operativos.