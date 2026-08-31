Sánchez visita al Rey en Zarzuela tras intentar culpabilizarle de su nefasta gestión de la invasión en Ceuta

El Rey Felipe VI y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se han mantenido en su primer encuentro en Zarzuela tras las vacaciones estivales. Ha sido uno de sus despachos habituales, que ya estaba agendado desde antes del verano, según han confirmado a OKDIARIO fuentes de Zarzuela.

La reunión, que se ha producido horas después de que el presidente del Gobierno haya pasado al ataque contra el Jefe del Estado por la crisis de Ceuta, es una de las que suelen mantener varias veces al mes, ha transcurrido con «la normalidad habitual», según han añadido las mismas fuentes a este diario.

Este encuentro tras las vacaciones estivales, avanzado por The Objective, se enmarca esta vez en la crisis migratoria en Ceuta tras la invasión de 80.000 personas desde Marruecos el 30 de julio y que se ha producido el mismo día que Sánchez ha asegurado que Felipe VI visitará esta ciudad autónoma y la de Melilla porque hay «argumentos» y «se dan las condiciones» para ello. Sin embargo, no ha fechado dicha visita.

Esta mañana, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha atacado al Rey con una mentira en su entrevista a la Cadena Ser: «Lleva reinando más de 20 años, ¿cuántas veces ha ido a Ceuta?». Sin embargo, la realidad es que Felipe VI sucedió a su padre en el trono tras la abdicación de Juan Carlos I en 2014, es decir, que sólo lleva 12 años como jefe de Estado. Esta declaración llega después de que La Moncloa no invitara al jefe del Estado a la reunión del Consejo de Seguridad Nacional por la invasión de la ciudad autónoma por parte de 80.000 extranjeros.

Sánchez se ha comparado con el Rey para vanagloriarse de haber visitado la ciudad autónoma mientras que el monarca no lo ha hecho.