Ester Muñoz reclama elecciones tras la invasión de Ceuta y advierte que Sánchez «destruye todo a su paso, como Atila»

La portavoz del PP en el Congreso de los Diputados, Ester Muñoz, ha reclamado este viernes la convocatoria inmediata de elecciones generales en su intervención en la cena de inicio de curso político del PP valenciano, celebrada en El Puig, en Valencia.

Un acto al que han asistido 1.500 afiliados y simpatizantes del partido y que ha contado con la presencia y participación del actual líder del PP valenciano, Juanfran Pérez Llorca, y del presidente del PP provincia de Valencia, Vicente Mompó, así como con la asistencia de los presidentes provinciales de Castellón, Marta Barrachina, y Alicante, Toni Pérez. En ese acto no solo se ha recordado y enviado ánimos y apoyo a Ceuta por parte de los tres oradores, sino que también se ha proyectado un vídeo inicial de apoyo a Ceuta.

Ester Muñoz ha dejado claro que si Sánchez «no es capaz de entender que no puede irse de vacaciones, no tiene derecho a ser presidente del Gobierno». Ha recordado la dimisión del jefe de gabinete del delegado del Gobierno en Ceuta «porque estaba harto de mentir a los españoles». Y ha advertido que al PP, ese hecho «no nos vale». Si no que Sánchez «tiene que disolver las Cortes y convocar las elecciones».

La portavoz popular ha advertido también que el presidente del gobierno «está en una deriva de tierra quemada, destruyendo todo a su paso como Atila». Y acusado, además, a Sánchez, a quien ha tildado en otro momento de su intervención de «ser amoral, sin escrúpulos y carente de toda virtud» de «abandonar a los valencianos», en la DANA y de «abandonar igualmente», ahora, a Ceuta tras la invasión de ciudadanos procedentes de Marruecos.

En otro orden de cosas, la portavoz popular ha enviado un saludo «afectuoso» a Esteban González Pons. Pero, sobre todo, ha ensalzado la figura de la diputada alicantina Macarena Montesinos, a quien ha calificado de «una única mujer sin la que no funcionaría el Grupo Popular». «Macarena cuida de cada uno de los diputados», ha destacado Ester Muñoz.

Ester Muñoz ha defendido que España «es fuerte y se recuperará de esta invasión», pero que tiene que «soltar lastre». Además, Ester Muñoz ha advertido de que las próximas elecciones generales «ya no tendrán retorno». Y que si los socialistas vuelven a ganar esos comicios «harán que desaparezca la España que conocemos».

Frente a ello, Ester Muñoz ha recordado que el Partido Popular cuenta con una alternativa plasmada en las más de 60 leyes presentadas en el Congreso de los Diputados y «paralizadas» por el PSOE. Y ha ensalzado la figura del líder de los populares, Alberto Núñez Feijóo, de quien ha destacado que no solo «sabe gestionar», sino que además hace que el PP tenga algo «que no tiene ningún otro partido: ser buena persona», por lo que, según ha explicado, el PP cuenta con «un proyecto, un equipo y un gran líder en esta próxima legislatura de reconstrucción nacional».

Por su parte, el presidente de la Generalitat y líder del PP valenciano, Juanfran Pérez Llorca, ha hecho un repaso por su gestión desde que está al frente del Consell. Y ha ensalzado la presencia de Ester Muñoz, porque ella «le puede decir a Pedro Sánchez a la cara muchísimas cosas que le diríamos todos los valencianos» y porque «ha sacado todas las tropelías que han hecho cada uno de los ministros que forman parte del gobierno de Sánchez.

Además, en el inicio de su intervención en el acto ha defendido el legado de la alcaldesa eterna de Valencia, Rita Barberá, al recordar que la izquierda había iniciado el curso político «metiéndose» con ella: «¿Cómo se van a permitir los corruptos más grandes meterse con Rita Barberá?», ha reflexionado al respecto. Pérez Llorca ha augurado también que el PP seguirá tras las elecciones gobernando la mayoría de ayuntamientos, las tres diputaciones y la Generalitat Valenciana.

El acto lo ha abierto el presidente del PP provincia de Valencia, Vicente Mompó, quien ha recordado que cuando el PSOE intentaba «maquillar lo que pasaba en Ceuta como un problema lejano», Ester Muñoz, desde el Congreso, «lo situó como un problema de Estado». Y ha enviado un mensaje de ánimo a todos los ceutíes: «Les volvemos a decir alto y claro que Ceuta no se vende, que Ceuta se defiende, que Ceuta es España».