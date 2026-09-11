Pérez Llorca critica a Sánchez por apoyar trasvases en Marruecos como el Tajo-Segura «que aquí se quiere destruir»

El presidente de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, ha tildado de «sinsentido» este viernes que el gobierno de España, que preside el socialista Pedro Sánchez, apoye financieramente a Marruecos para sufragar trasvases como el Tajo-Segura «que aquí se quiere destruir».

Además, Pérez Llorca ha exigido al gobierno de Pedro Sánchez garantizar la continuidad de este último, al igual que «asegura» el agua en Portugal o «promueve» los trasvases en Marruecos. El recordatorio de Pérez Llorca sobre esta cuestión se ha producido en el marco de la inauguración del VIII Congreso Nacional del Agua, que se celebra en Elche. Y llega en un momento crítico tras la reciente invasión de Ceuta por parte de ciudadanos procedentes, precisamente, de Marruecos.

En concreto, el presidente valenciano ha denunciado que «estamos llegando al sinsentido de enviar a Portugal 6.000 hectómetros cúbicos que el país vecino ni necesita ni nos ha pedido o de apoyar financieramente a Marruecos a sufragar sus trasvases», una cuestión en que ha incidido a continuación, en una clara alusión a la invasión de Ceuta por parte de ciudadanos procedentes de aquel país: «A Marruecos. Con la que está cayendo». «¿Por qué allí trasvases sí y aquí trasvases no?», se ha preguntado también el presidente valenciano en alusión a los recortes que está sufriendo el trasvase Tajo-Segura.

Tal como publicó OKDIARIO el pasado enero, el Gobierno del socialista Sánchez financiará trasvases y desaladoras en el reino de Marruecos, uno de los mayores competidores de los agricultores españoles y especialmente de los de la Comunidad Valenciana. Así, se desprende del punto 54 de la llamada declaración conjunta establecida entre ambos países el 4 de diciembre del pasado año 2025. En ese punto, se hace mención expresa a las «transferencias entre cuencas». Es decir, a los trasvases.

De este modo, resulta que mientras los Gobiernos de Sánchez han aplicado más de 20 recortes al trasvase Tajo-Segura, esencial para el campo, el medio ambiente y el entorno verde de la cuenca mediterránea, ese mismo Ejecutivo no ha tenido reparo en fomentar los trasvases en un competidor directo: Marruecos. Una circunstancia que ya entonces generó un completo escándalo, soliviantando tanto a los regantes como a las principales instituciones de la Comunidad Valenciana y que ahora ha vuelto a la actualidad tras la invasión de Ceuta por parte de ciudadanos procedentes de Marruecos.

Pérez Llorca ha participado este viernes en Elche en la inauguración del VIII Congreso Nacional del Agua: Seguridad alimentaria. Un evento organizado por el Ayuntamiento de Elche, el área de Ciclo Hídrico de la Diputación de Alicante y la Universidad de Alicante.

La presencia de Pérez Llorca en Elche se ha producido 24 horas después de que Sánchez visitara una empresa ubicada en el polígono industrial de Torrelano, también en Elche. Sánchez viajó a Elche a visitar una empresa de cohetes espaciales. Pérez Llorca lo ha hecho para analizar la situación del agua, celebrar el pleno del Consell y firmar un convenio con el alcalde, Pablo Ruz.

En su exposición, el presidente de la Generalitat Valenciana ha criticado abiertamente al Gobierno la inacción del gobierno de Sánchez: «Es frustrante ver cómo el Consell ha ejecutado ya el 72% de las infraestructuras pendientes en la Vega Baja mientras el gobierno sigue anclado en el 5%».

Pérez Llorca ha advertido que el Tajo-Segura «no es un privilegio territorial». En este sentido, ha precisado que el valor económico de la producción agrícola de la zona del trasvase supera los 403 millones de euros anuales, a los que hay que sumar otros 500 millones de la actividad comercial y, finalmente, 115 millones más de la actividad de transformación.