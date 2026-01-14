Sánchez financiará trasvases y desaladoras en Marruecos mientras recorta el agua del Tajo-Segura

El Gobierno del socialista Pedro Sánchez financiará trasvases y desaladoras en el reino de Marruecos, uno de los mayores competidores de los agricultores españoles y especialmente de los de la Comunidad Valenciana. Así, se desprende del punto 54 de la llamada declaración conjunta establecida entre ambos países el 4 de diciembre del pasado año 2025, a la que ha tenido acceso OKDIARIO. En ese punto, se hace mención expresa a las «transferencias entre cuencas». Es decir, a los trasvases. De este modo, resulta que mientras los Gobiernos de Sánchez han aplicado más de 20 recortes al trasvase Tajo-Segura, esencial para el campo, el medio ambiente y el entorno verde de la cuenca mediterránea, ese mismo Ejecutivo no tiene reparo en fomentar los trasvases en un competidor directo: Marruecos. Una circunstancia que ha generado un completo escándalo y ha soliviantado tanto a los regantes como a las principales instituciones de la Comunidad Valenciana.

El monumental enfado que ha generado esa declaración conjunta ha sido de tal calibre que el conseller de Agricultura valenciano, Miguel Barrachina, ha llegado a calificar los hechos de «hipocresía estratosférica» en estos días. Al punto de que desde el entorno del Partido Socialista se ha apresurado a destacar que no es cierto que el Ejecutivo de Pedro Sánchez fomente los trasvases en Marruecos. Pero, en el punto 54 de la declaración antes citada, no queda lugar a dudas.

En ese punto se dice expresamente que «los dos países procurarán utilizar los instrumentos financieros de España para respaldar proyectos de interés prioritario para ambas partes que serán ejecutados por el Gobierno marroquí». Y agrega que «en particular, en materia de infraestructuras, energías renovables, infraestructuras hidráulicas estructuradoras». Y dentro de ellas: desalinización, transferencias entre cuencas» y reutilización de aguas residuales. Las «transferencias entre cuencas» expresamente nombradas, como se ha visto, en esa declaración entre España y Marruecos del 4 de diciembre de 2025, es lo que se conoce como trasvases.

El escándalo que ha generado esa declaración tanto entre los regantes como a nivel institucional ha llevado, por ejemplo, a que el PP haya presentado a última hora de la tarde de este martes una propuesta ante las Cortes Valencianas en la que muestra su oposición «frontal» a que el pacto con Marruecos desarrolle desaladoras y trasvases «que aumentarán la competencia con los regantes españoles».

El PP ha recordado al respecto que con el dinero de los españoles y, entre ellos, el de los ciudadanos de la Comunidad Valenciana, Sánchez «fomenta» en Marruecos «justo lo contrario» a lo que su Gobierno predica en España: «Los sucesivos e indiscriminados recortes» al Tajo-Segura. Es decir, el agua con que se riega la huerta de Alicante, Murcia y Almería. Por tanto, Comunidad Valenciana, Región de Murcia y Andalucía se ven afectadas.

Los populares valencianos reclaman un pacto nacional del agua. Y no son los únicos. Así, la Comisión del Agua de la Diputación de Alicante también ha expresado este martes su rechazo «a que se promuevan trasvases en Marruecos mientras se recorta el Tajo-Segura». Y el mismísimo presidente de la Generalitat, Juan Francisco Pérez Llorca, se ha expresado en la misma línea.

En concreto, Pérez Llorca ha criticado que el Gobierno del socialista Pedro Sánchez «tenga la intención de subvencionar o sufragar trasvases en otros países como Marruecos cuando aquí se ha limitado la política de trasvases por un criterio político». «¿Por qué trasvases fuera de España sí y en España no?», se ha preguntado el presidente del Gobierno valenciano. Para apostillar: «Es algo que tendrá que explicarnos muy bien el Gobierno de España», poniendo la pelota sobre el tejado de Sánchez.

Su homólogo en la Región de Murcia, Fernando López Miras, ha advertido que «el futuro del Levante español está en riesgo» con una decisión de Pedro Sánchez «que no tiene aval técnico y sí consecuencias económicas y sociales muy graves».