Centenares de ceutíes salen a las calles de Ceuta en defensa de las mujeres y niñas

Cientos de ceutíes salen de nuevo a las calles para reclamar la recuperación de la normalidad tras la invasión en Ceuta. La movilización ha puesto el foco en la situación que viven mujeres y niñas.

La convocatoria, Mujeres y niñas de Ceuta, estaba prevista para las 18:30 horas en Puertas del Campo. Cientos de ceutíes se han manifestado para visibilizar la situación de inseguridad que sufren. Desde allí ha comenzado la marcha con destino a la Delegación del Gobierno.

Gran parte de las manifestantes acudieron vistiendo camisetas rosas y portando banderas de Ceuta y de España. Denuncian la necesidad de vivir «en alerta todo el día», la imposibilidad de que niñas jueguen solas en los parques y tener que salir a la calle portando sprays de pimienta.

Durante la manifestación se han escuchado gritos de «¡Yo sí te creo, no estás sola!» tras registrarse una nueva agresión sexual. Al llegar a la Plaza de los Reyes, la concentración ha derivado en una pitada contra el presidente del Gobierno y el delegado de Gobierno, Miguel Ángel Triano: «¡Gobierno, dimisión!», así como «¡Triano, canalla, tú no eres caballa!». También se ha sumado la petición de «¡Queremos protección en nuestras fronteras!», recalcando además que «¡Nuestros niños también tienen derecho!».

Nuevo macrocentro

El Gobierno ha trasladado este domingo a un total de 864 inmigrantes ilegales a un macrocentro de acogida recién habilitado en el barrio ceutí de Los Rosales. El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, que dirige Elma Saiz, ha confirmado la operación y ha insistido en que se ha desarrollado «de forma voluntaria y sin incidentes», con la participación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado desplegadas en la ciudad autónoma.

La propia ministra se encuentra en Ceuta desde el pasado jueves, al frente de la coordinación del dispositivo. Junto a ella ha trabajado el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, que ejerce como autoridad funcional en el operativo puesto en marcha por el Ejecutivo para hacer frente a la avalancha de llegadas de las últimas semanas.