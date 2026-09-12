Un grupo de invasores roba a un mendigo frente a la delegación del Gobierno en Ceuta: «Le han dado una paliza»

Un nuevo episodio de violencia ha sucedido en Ceuta tras la invasión migratoria sufrida el pasado 30 de julio. Frente a las delegaciones del Gobierno y de Hacienda y frente a los juzgados, un grupo de invasores marroquíes ha robado y pegado una paliza a un mendigo conocido en el barrio desde hace años. «Al mendigo que pide limosna en el supermercado. Se ha venido hacia arriba y ahí le han robado y le han dado una paliza. Al mendigo que pide en el supermercado Eroski», ha dicho un vecino.

El incidente se ha zanjado con la detención de los atacantes, quienes previamente fueron retenidos por los propios vecinos de la zona tras ser alertados por los gritos de una mujer que presenció la brutal agresión.

Este incidente no es un caso aislado. Desde la invasión de inmigrantes ilegales, las agresiones y los robos se han multiplicado en la ciudad autónoma, sobrepasando a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. OKDIARIO ha sido testigo de ello, mostrando incidentes como el ocurrido este mismo viernes, cuando dos invasores subsaharianos fueron sorprendidos por reporteros de este medio robando los techos de un taller de coches situado en el Puerto de Ceuta.

Cabe decir que la zona en la que se cometió este robo es el muelle de Poniente, lugar elegido por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para instalar un nuevo campamento que en pocas semanas acogerá a cientos de inmigrantes ilegales que siguen en Ceuta desde su entrada masiva el pasado 30 de julio.

Actualmente, muchos de ellos malviven en chabolas ilegales dispersas por la ciudad y construidas con materiales robados por las calles. Estas cabañas que los invasores marroquíes han construido se han convertido en uno de los focos de incendios que están afectando a Ceuta en las últimas semanas.