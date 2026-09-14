Ayuso saca los colores al Gobierno de Sánchez por intentar «deslucir» la F1: «Lo que tiene que ver con España lo odian»

Isabel Díaz Ayuso ha pasado facturas contra el Gobierno por el desplante en el Gran Premio de España celebrado este fin de semana en la capital. La presidenta de la Comunidad de Madrid lamentó que ninguno de los 22 ministros acudiera al Madring pese al éxito que ha hecho que nuestro país fuera el epicentro para millones de personas que vieron una carrera histórica de la Fórmula 1.

A su llegada este lunes al desayuno junto con el alcalde de Madrid, Martínez Almeida, la presidenta cargó con dureza contra la actitud del Ejecutivo y aseguró que el Gobierno «odia» todo lo que tenga que ver con España, especialmente cuando se trata de un éxito nacional vinculado a Madrid.

«Se ha visto una ciudad abierta, acogedora, bien organizada, con unos grandes servicios públicos que permitían ir al centro de la ciudad en 15 minutos, al lado del aeropuerto, donde ha habido mucha flexibilidad por parte de la gente que ha colaborado para que todo fuera un éxito», defendió Ayuso. También subrayó que el Gran Premio no pertenece únicamente a Madrid, sino que es «el premio de todos los españoles». Por ello, ha considerado que la presencia de algún miembro del Gobierno habría sido, al menos, «un detalle».

La presidenta madrileña también ha acusado al Ejecutivo de intentar restar importancia al evento y de centrarse constantemente en buscarle «los fallos» y «los peros». «No entiendo para qué tenemos 22 ministerios y ninguno ni siquiera se ha molestado en acercarse», ha reprochado.

Ayuso responde a Óscar Puente

En este sentido, Ayuso ha comparado la actitud del Gobierno con la que, a su juicio, mantuvo durante la Vuelta Ciclista a España, asegurando que se trata de una estrategia para «deslucir» acontecimientos de relevancia nacional cuando estos se celebran en Madrid. Las críticas han tenido además una respuesta directa a Óscar Puente. El ministro de Transporte calificó la carrera como «un auténtico truño». Una falta de respeto que la presidenta no toleró: «Le invito a que sea él quien organice un Gran Premio de Fórmula 1».

«No ha tenido el más mínimo interés en el Gran Premio de Fórmula 1, teniendo en cuenta, insisto, que es el de España. Lo único que han intentado es deslucirlo constantemente, buscándole siempre los fallos, los peros, como hicieron con La Vuelta a España, y esto solamente porque se organiza en Madrid», señaló Ayuso, que ha insistido en que el Ejecutivo debería haber respaldado un acontecimiento que ha congregado a millones de espectadores y que ha proyectado internacionalmente la imagen de Madrid y de España.