Óscar Puente rabia con el éxito de Madring: «Ha sido un auténtico truño»
El ministro de Transportes atacó el gran éxito del Madring
Ningún ministro de Sánchez se presentó en el Gran Premio de España
El Rey Felipe VI apoya la Fórmula 1 en Madrid: acude a la carrera con la Princesa Leonor y la Infanta Sofía
El Gran Premio de España se coronó por todo lo alto en Madrid. Millones de espectadores en todo el mundo fueron testigos del gran éxito que tuvo el Madring este fin de semana tras la victoria de Kimi Antonelli. Sin embargo, el Gobierno de Sánchez no estuvo a la altura. No solo boicoteando la carrera sin la presencia de ningún ministro, sino por las críticas de Óscar Puente tratando de ensuciar el espectáculo vivido este domingo.
El ministro de Transporte reaccionó en redes sociales sobre cómo vivió la carrera viéndola desde la televisión, y no se cortó a la hora de rabiar del trazado del Madring: «Sin entrar en polémicas políticas, el Gran Premio en sí ha sido un auténtico truño, y ello debido principalmente a un diseño de circuito que hace imposible adelantar», escribió en su perfil de Twitter.
Incluso se atrevió a despreciar el Gran Premio de España por cómo fue el transcurso de la carrera: «Es un Mónaco 2, pero más rápido. Trenecito de coches de principio a fin y movimientos exclusivamente por estrategia», concluyó. Unas palabras muy duras después de que el Gobierno de Pedro Sánchez se negase a la hora de apoyar un acontecimiento histórico para nuestro país en la Fórmula 1.
Unas declaraciones que llegan después de la denuncia de Almeida a OKDIARIO sobre el doble rasero que hubo sobre la decisión de hacer el plantón: «Ya dije que en la misa del Papa nos habían goleado porque 14 ministros y el presidente del Gobierno fueron a Barcelona y sólo uno fue a Madrid. Y sólo hay que ver que también fueron ministros. Pero a Madrid no ha venido ninguno. El Gran Premio va a ser un éxito, aunque algunos no hayan querido que lo fuera», comentó el alcalde de Madrid.
«Esto ha sido una proeza. De verdad lo digo, es una proeza lo que hemos conseguido en apenas 15 meses. Construir este circuito, hacer todo lo que está aquí y que desde Fórmula 1, desde los equipos te digan: ‘oye, este es un Gran Premio’. La verdad es que, para ser el primer año, es inmejorable», añadió.
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