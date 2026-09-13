Óscar Puente rabia con el éxito de Madring: «Ha sido un auténtico truño»

El ministro de Transporte reaccionó en redes sociales sobre cómo vivió la carrera viéndola desde la televisión, y no se cortó a la hora de rabiar del trazado del Madring: «Sin entrar en polémicas políticas, el Gran Premio en sí ha sido un auténtico truño, y ello debido principalmente a un diseño de circuito que hace imposible adelantar», escribió en su perfil de Twitter.

Es un Mónaco 2, pero más rápido. Trenecito de coches de principio a fin y movimientos exclusivamente por estrategia», concluyó. Unas palabras muy duras después de que el Gobierno de Incluso se atrevió a despreciar el Gran Premio de España por cómo fue el transcurso de la carrera: «», concluyó. Unas palabras muy duras después de que el Gobierno de Pedro Sánchez se negase a la hora de apoyar un acontecimiento histórico para nuestro país en la Fórmula 1.

sólo hay que ver que también fueron ministros. Pero a Madrid no ha venido ninguno. El Gran Premio va a ser un éxito, aunque algunos no hayan querido que lo fuera», comentó el alcalde de Madrid. Unas declaraciones que llegan después de la denuncia de Almeida a OKDIARIO sobre el doble rasero que hubo sobre la decisión de hacer el plantón: «Ya dije que en la misa del Papa nos habían goleado porque 14 ministros y el presidente del Gobierno fueron a Barcelona y sólo uno fue a Madrid. Y. Pero a Madrid no ha venido ninguno., comentó el alcalde de Madrid.

«Esto ha sido una proeza. De verdad lo digo, es una proeza lo que hemos conseguido en apenas 15 meses. Construir este circuito, hacer todo lo que está aquí y que desde Fórmula 1, desde los equipos te digan: ‘oye, este es un Gran Premio’. La verdad es que, para ser el primer año, es inmejorable», añadió.