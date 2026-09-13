Almeida denuncia en OKDIARIO el doble rasero del Gobierno con la F1: «A Cataluña van y a Madrid no viene ninguno»

José Luis Martínez-Almeida, alcalde de Madrid, ha denunciado en OKDIARIO el doble rasero del Gobierno de Sánchez con la Fórmula 1 en España. Mientras a Cataluña, al circuito de Montmeló, sí van ministros y miembros del Ejecutivo, a Madring, que además alberga el Gran Premio que lleva el nombre de España, no se presenta ninguno.

«Ya dije que en la misa del Papa nos habían goleado porque 14 ministros y el presidente del Gobierno fueron a Barcelona y sólo uno fue a Madrid. Y sólo hay que ver que también fueron ministros. Pero a Madrid no ha venido ninguno», ha dicho Almeida a OKDIARIO desde el circuito de Madring.

«El Gran Premio va a ser un éxito, aunque algunos no hayan querido que lo fuera», ha añadido el alcalde de la capital de España, que ha trabajado en los últimos años por hacer posible lo que hoy es una realidad: una carrera de Fórmula 1 en Madrid.

El Gobierno de Sánchez ha boicoteado este Gran Premio de España de Fórmula 1, un evento único y espectacular que se celebra en Madrid. Y como es en Madrid y es un éxito de la Comunidad y del Ayuntamiento dirigidos por Isabel Díaz Ayuso y José Luis Martínez-Almeida respectivamente, el Ejecutivo de la Nación lo ha minimizado.

En su sectarismo habitual, Pedro Sánchez ni se ha presentado al Gran Premio en ninguno de sus tres días. Tampoco ninguno de sus ministros. En cambio, sí hubo una representación anual del Gobierno de España en el circuito de Montmeló, que hasta 2025 albergó el Gran Premio de España de F1 y que en este 2026 acogió el GP de Cataluña. Así, van más miembros del Gobierno al GP de Cataluña que al de España.