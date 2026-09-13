Tres Eurofighter del Ejército del Aire sobrevuelan Madring pero no dibujan en el cielo la bandera de España

Tres Eurofighters volaron por el cielo de Madrid pero no dibujaron una bandera de España antes del Gran Premio de España de Fórmula 1. El acto tuvo lugar justo después de la ceremonia protocolaria del himno nacional de España. Una vez culminó, estos tres cazas sobrevolarán el circuito de Madring pero, a diferencia de Monza, donde sí mostraron la tricolor italiana, aquí no mostraron los colores de la bandera de España.