Ayuso machaca a TVE por su boicot al GP de España de F1 en Madrid: «Hace lo imposible por deslucir el éxito»

Isabel Díaz Ayuso ha cargado contra Televisión Española por su cobertura, muy pequeña, del Gran Premio de Fórmula 1 en Madrid. La televisión pública, al servicio de Pedro Sánchez, está minimizando lo que es uno de los eventos deportivos más importantes del año (si no el que más) que se celebran en España este 2026. Sin embargo, como se hace en Madrid, TVE lo minimiza.

«Avergüenza la cobertura que la televisión pública (TVE) está haciendo del Gran Premio de España de Fórmula 1», ha escrito la presidenta de la Comunidad de Madrid, poniendo de manifiesto cómo este Gobierno de la Nación lleva el sectarismo hasta el punto también deportivo.

«Este canal está al servicio del Gobierno y está haciendo lo imposible por deslucir el éxito de este evento, que es una oportunidad y un orgullo para todo el país y para el resto del mundo», ha añadido Ayuso, que ha sido una figura clave para que la Fórmula 1 regresara a Madrid 45 años después y además lo hiciera con un espectacular circuito semiurbano en la zona de Ifema.

Televisión Española minimiza lo que es un gran evento deportivo, cercenando a sus espectadores una información detallada, como se merece la ocasión, de un Gran Premio de Fórmula 1 que lleva el nombre de España. La TVE sanchista utiliza su sectarismo habitual también en el deporte y, como este Gran Premio se celebra en Madrid, lo hace de menos.

Ya lo denunció Isabel Díaz Ayuso en una entrevista de Eduardo Inda, director de OKDIARIO: «La izquierda no puede soportar que a Madrid le vaya bien celebrando un Gran Premio de Fórmula Uno». Y así es. En lo que es un éxito deportivo y una ventana para el turismo y el desarrollo de la capital de España, la izquierda española, con el Gobierno de Sánchez a la cabeza, rabia por este evento deportivo que tiene un gran alcance mundial.

Y en ese engranaje de sectarismo del Gobierno entra, como parte fundamental, Televisión Española, controlada desde La Moncloa, que asaltó la televisión pública el día después de la trágica DANA en Valencia. Desde el Gobierno de Sánchez se aseguraron de colocar a personas afines en el Consejo de Administración, colocando a José Pablo López en la presidencia, una persona que trabaja para contentar a Sánchez.