Madring cumple las expectativas de los pilotos: «Se va a convertir en la mejor carrera de Europa»

Madring se ha convertido en la envidia de la Fórmula 1. El nuevo circuito ha cumplido con las expectativas de los pilotos, que lo consideran «un verdadero desafío». Otros, como Checo Pérez, creen que esta prueba «se va a convertir en la mejor carrera de Europa». Todos coinciden en que el trazado es exigente, pero eso ha gustado a la parrilla, que reconoce el gran trabajo que ha hecho Madrid al construir este circuito entre IFEMA y Valdebebas.

Tras el primer día de entrenamientos libres este viernes, llegaron las primeras reacciones de los pilotos. En el FP1 se lo tomaron un poco de toma de contacto con la pista, para conocer dónde están los límites de pista y poder meter una marcha más en los libres 2 por la tarde. En dicha sesión ya se vio a los pilotos ir un poco más a fondo y llegó la primera bandera roja tras un choque contra el muro de Arvid Lindblad, la única del primer día en la F1.

George Russell reconoció al final del viernes que «sin duda, es un circuito de riesgo muy alto». No obstante, el de Mercedes aseguró que todos se dejaron algo de margen para el sábado y que la clasificación será otra historia, ya que será fundamental la posición de salida debido a la dificultad que hay para adelantar.

Su compañero de equipo, Kimi Antonelli, dijo que «es un verdadero desafío» este circuito. Sus curvas rápidas, las frenadas mientras giras con los muros muy cerca… El líder del mundial lo define como «un reto divertido», y señaló que lo está disfrutando. Por su parte, Oscar Piastri, de McLaren, dijo que «es más difícil que algunos circuitos» y que es bastante divertido.

«Es espectacular»

Gasly también se deshizo en elogios hacia Madring: «Me ha encantado la pista». El francés la definió como una pista emocionante, rápida y con mucha adrenalina. La cercanía de los muros obliga a los pilotos a exigirse al máximo en cada giro. También se pronunció Carlos Sainz sobre su circuito, que, tras pilotar en él por primera vez con el Williams, se mostró encantado. Fernando Alonso, por su parte, dijo que «del simulador a la realidad cambia especialmente la sensación de peligro».

«El circuito es espectacular», comentó el embajador de Madring. Al igual que Gasly dijo que le transmitió mucha adrenalina y que está disfrutando al máximo de pilotar en casa. «Es una pista urbana exigente», comentó Charles Leclerc, sorprendido también por el agarre que tiene la pista a pesar de ser un circuito nuevo.

Más crítico se mostró un Verstappen que reconoció que «no soy fan de los circuitos urbanos. Siempre preferiré Spa». No obstante, felicitó a Madrid por el trabajo tan bueno que han hecho para crear Madring. Mientras que Checo Pérez habla de que será «la mejor carrera de Europa», y vaticina una clasificación y carrera caóticas.

Hasta los equipos se rinden a Madring

No solo los pilotos elogian el nuevo circuito del GP de España en el regreso de la F1 a Madrid, sino que también los propios equipos coinciden con las opiniones de sus pupilos. El jefe del equipo de Racing Bulls, Alan Permane, destacó que Madring cuenta con «unas instalaciones muy, muy impresionantes». Aseguró que es un circuito «trabajado, pensado e interesante».

Por otro lado, Bradley Lord, jefe del equipo Mercedes, explicó que «da la sensación de que Madring ha venido para quedarse». Considera que la clasificación será fundamental y hacer una buena vuelta, «un desafío». Lo cierto es que las primeras impresiones sobre este nuevo trazado de la capital son muy positivas.