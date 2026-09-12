El temor a la retirada de Fernando Alonso ya es real

Hace pocos días, se hablaba de Madring como el lugar idóneo para que Fernando Alonso hiciese el anuncio de su continuidad en la Fórmula 1 a lo grande, en la segunda carrera de casa. Nada más lejos de la realidad. Ha sido llegar a Madrid y crecer la posibilidad de que se retire. El temor en el Gran Circo ya es real y muestra de ello son las palabras del presidente de la FIA en Madrid o del ingeniero jefe de Aston Martin, Mike Krack.

Ninguno de los dos esconde que la retirada es una opción a día de hoy para Alonso ni tampoco el propio piloto. Ésta, como viene repitiendo el asturiano, no se explicaría desde un prisma competitivo, que también, sino del peso de las nuevas normas en la F1 y su desapego por el estilo actual de conducción que prima lo eléctrico por delante de la combustión y, sobre todo, la habilidad de quien va al volante.

Alonso viene insistiendo durante todo el Mundial de 2026 en que se requieren cambios de cara al próximo año y que él mismo va a ayudar a que esos retoques no sacrifiquen los tres siguientes cursos de reglamento. Ben Sulayem le compra esa propuesta, como escenificó en un desayuno el pasado viernes en Madrid antes del inicio del Gran Premio de España, pero hay voces en el paddock que no consideran que se deba dar un giro en la dirección… porque no les interesa.

Ese es el caso de James Vowles. El jefe de Carlos Sainz en Williams, en un desayuno con la prensa española en el que se encontraba OKDIARIO, aseguró que los errores del nuevo reglamento podrían corregirse con «un truco», «pero cambiar las reglas» no lo ve. «Para nosotros la única forma de hacerlo es a través de la Comisión de la F1 y ahora mismo no hay suficiente interés. La unidad de potencia, con seguridad, no la podemos cambiar porque los fabricantes de motores no podrían reaccionar a tiempo y cambiar algo desharía el trabajo de mucha gente», añadió. Cabe recordar que su equipo incorpora el motor dominante: Mercedes.

La FIA ayudará a Alonso

«No creo que consiga los votos para lograrlo y, normalmente, hablaríamos entre bambalinas sobre ese tema. Por lo tanto, si se trata de regulaciones estructurales del coche y la unidad de potencia, la respuesta es no. Si son regulaciones de apoyo, tal vez, pero es menos importante», sentenció Vowles cuando al mismo tiempo Sulayem decía sí a la solicitud de Alonso con el fin de frenar su retirada.

«No nos podemos permitir que Fernando, un gran campeón, se vaya sólo por las circunstancias. Esa no es la forma de decir adiós a alguien de su calibre. Le vi muy triste y le dije: ‘Dime qué necesitas que hagamos para mejorar el rendimiento’. Hicimos cambios legales en mayo para que el equipo y el motor mejorasen», comentó el presidente emiratí, refiriéndose al sistema ADUO que permite a los motoristas más rezagados de la parrilla introducir modificaciones durante el campeonato.

La FIA, por ende, parece la principal interesada en que Alonso continúe. Por su parte, el asturiano volvió a dejar bastante claro en la previa de Madring por qué sopesa la retirada y el motivo de que su decisión siga aplazándose: «No hay urgencia. Es una cuestión de entender la normativa del año que viene y qué impacto tendrá en la carrera y en el piloto. Creo que los coches actuales no son los mejores para pilotar ni para disfrutar».

Alonso tiene la última palabra

«El año que viene se dará un paso en la dirección adecuada, o eso espero. Necesito pensar cuál es el mejor programa para el año que viene. Me sentaré con el equipo y no sé si detrás del volante o en otro rol. Ayudaré todo lo que pueda. Eso es lo más importante que tenemos que decidir juntos», dijo un Alonso que, a su vez, desveló que varios pilotos habían tocado a la puerta del propietario de la escudería, Lawrence Stroll, ante su posible adiós.

Aston Martin, en boca de Krack, dice que respeta sus tiempos: «Tenemos confianza en que podemos encontrar una buena solución para todos y ahora se trata de esperar a que decida. Hemos sido claros en que el equipo quiere que continúe. Respetamos los pensamientos de Fernando y el timing que quiere hacer».