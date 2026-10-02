Un vasco viaja a Tarragona y no entiende por qué sólo le hablan en catalán: «¿Qué os pasa con los que hablamos en español?»

España es un país con una riqueza lingüística sin igual. Si bien el castellano es la única lengua oficial, existen otras cuatro lenguas cooficiales acreditadas de diferentes comunidades autónomas. Estas son: el catalán, el euskera, el gallego y el valenciano. Todas ellas en un legado de patrimonio histórico y cultural, amparado por la Constitución y Estatutos de Autonomía.

No obstante, la coexistencia a veces genera disputas y, en casos específicos, ha llegado a generar conflictos mayores. Para muchos españoles de las comunidades con su propia lengua, hablarla es una seña de identidad, orgullo y pureza. Aunque puede parecer una simple forma de comunicarse, también se puede considerar una forma de defender una cultura, una historia e, incluso, un sentimiento de unión.

Los conflictos entre las lenguas cooficiales y el castellano

Por contraposición, también hay muchos partidarios que creen que el castellano debería ser prioritario para el conjunto de España, sin la existencia de otras formas de comunicación. Esta hostilidad suele generar tensiones entre ambos pensamientos, ya sea por imposición o por protección, por lo que el tema es muy espinoso para la sociedad.

Esta confrontación se acentúa aún más cuando una de las dos partes se siente incómoda cuando se le contesta en una lengua cooficial que no entiende. Para la gran mayoría de los españoles, esto se ve como una falta de respeto que deriva en malentendidos o choques verbales y, en situaciones remotas, físicos. Una situación complicada que ha vivido un joven vasco en Cataluña.

Este es el problema que tuvo el joven

«Bulky Daddy», que es como se autodenomina el español, es un creador de contenido que habla de su proceso de cambio físico a través de su cuenta @bulkyerlantz. Con casi 35.000 seguidores, el culturista comparte rutinas, ejercicios y dietas alimenticias para estar en volumen y sacar el máximo de cada uno. Aparte de estas publicaciones, también publicó su experiencia en un viaje a Tarragona.

El vídeo comienza lanzando la siguiente pregunta: «Vale, una pregunta para todos los catalanes: ¿Qué os pasa con los que hablamos en español?». Con este inicio, se puede prever que no ha sido un viaje idílico. Acto seguido, relata que se encuentra en la ciudad catalana en ese momento y que le ha ocurrido lo mismo en «varios supermercados, gasolineras, etc.».

«Nos hablan en catalán sabiendo que somos españoles. Básicamente, no sabemos hablar catalán», manifestó. Esto le pasó a la hora de pasar por caja en un supermercado. Al joven vasco le preguntó la cajera «si queríamos una bolsa en catalán». Al ver que no le habían entendido, repitió la pregunta en castellano, a lo que respondió: «Si, por favor, que no entendemos catalán».

Una vez que recibieron la bolsa, la trabajadora continuó hablándoles en catalán, algo que desconcertó a Bulky Daddy. «Nos siguió hablando en catalán para darnos el ticket, para pagar con tarjeta, para todo», dijo. Él, como vasco, afirma que si va por la calle y «alguien me dice egun on (buenos días), pues igual le contesto en euskera». En cambio, confirma que si una persona le saluda en castellano, supondrá «que no sabe hablar en euskera y le contestaré en castellano; no me voy a poner a hablar con él en euskera cuando sé que no lo sabe», concluyó.