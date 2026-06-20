El padre coraje de la niña de Canet: «El separatismo nos atacó con todo el aparato, incluso desde el poder público»

Javier Pulido, el padre que se convirtió en símbolo de la resistencia contra la inmersión lingüística en Cataluña tras exigir el 25% de castellano en el aula de su hija en Canet de Mar, ha valorado con mesura pero con satisfacción la reciente resolución del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) que ha tumba una denuncia a favor del modelo de inmersión lingüística imperante en las escuelas catalanas.

Pulido, sin embargo, advierte en entrevista con OKDIARIO de que esta victoria judicial no pondrá fin al conflicto: el independentismo, dice, seguirá recurriendo a toda suerte de argucias para prolongar una batalla que, en el plano jurídico, ya considera perdida para sus adversarios.

La resolución del TEDH, conocida el 18 de junio de 2026, ha inadmitido una demanda presentada por familias que reclamaban el derecho exclusivo a escolarizar a sus hijos únicamente en catalán, argumentando que tal derecho no existe en el ordenamiento jurídico europeo.

En los fundamentos de la decisión, los magistrados han dejado asentado con claridad que el modelo de inmersión lingüística tal como se aplica en Cataluña vulnera la legalidad vigente y que el español, como lengua oficial del Estado, debe estar también presente en la enseñanza.

Inmersión lingüística ilegal

Para Pulido, la importancia del fallo no radica tanto en su alcance práctico como en quién lo pronuncia. «Si lo decimos nosotros, pues no tiene tanto valor. Pero cuando un juez te dice que tu sistema educativo es ilegal, se te cae un poquito la cara de vergüenza», ha declarado en declaraciones recogidas el mismo día de la resolución.

El padre de familia, que ha llevado su caso ante los tribunales durante años, subraya que la sentencia «pone los puntos en las íes» y «deja las cosas claras para los que dudaban de que la inmersión lingüística es un modelo ilegal».

No obstante, Pulido ha querido matizar el alcance real del fallo. Técnicamente, el TEDH no ha entrado a valorar el fondo del asunto, sino que ha inadmitido la demanda por carecer de fundamento.

«Lo único que está sucediendo aquí es inadmitiendo una demanda. No están entrando a valorar el asunto», ha precisado. Son los razonamientos jurídicos que acompañan esa inadmisión los que contienen la condena explícita al modelo catalán y los que han generado el interés mediático y político.

El caso de Javier Pulido comenzó a adquirir notoriedad pública a raíz de su solicitud, respaldada por otros progenitores del CEIP Turó del Drac de Canet de Mar (Maresme), para que el centro impartiera al menos un 25% de las clases en castellano, tal como establecía entonces una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.

La reacción del entorno independentista fue contundente: una campaña de presión y hostigamiento que Pulido describe como organizada desde el propio aparato institucional. «Desde todo el aparato independentista, incluidos los poderes públicos, se organizó una campaña de acoso contra nosotros», ha recordado. «Esto sí que es deleznable. Es punible penalmente y también lento, pero viene. Acaba llegando», agrega.

El proceso ante el TEDH se inició en 2021 y ha tardado cinco años en resolverse, lo que Pulido atribuye a la lentitud estructural de la justicia, tanto española como europea.

«La justicia es lentísima, sobre todo en España. Pero, como decía Benedetti, lento pero viene el futuro. Se acaba llegando», ha reflexionado, citando al escritor uruguayo.

Y en ese camino, ha recordado que ya han llegado condenas penales contra algunos de quienes participaron en el acoso: «Ya tenemos dos sentencias y dos condenas a dos tuiteros. Tenemos un auto de procesamiento de un tercero y bueno, hay algunos más que quedan por allí, pero van llegando.»

Victoria parcial, no guerra ganada

Preguntado por si esta resolución supone un punto de inflexión en el conflicto lingüístico catalán, Pulido ha rechazado el optimismo fácil. A su juicio, el independentismo actuará como lo que él llama la estrategia del okupa: «Ellos saben que están ocupando ilegalmente, pero lo que hacen es aprovechar el iter judicial para, mientras dura el procedimiento, seguir ahí».

«El independentismo está haciendo exactamente lo mismo, siempre tirando balones hacia adelante, un poquito más de tiempo y un poquito más de tiempo», sostiene.

En cuanto a la situación actual en los centros escolares, Pulido ha sido rotundo: la vulneración del derecho a recibir enseñanza en castellano es la norma, no la excepción.

«Es una generalidad. A no ser que un padre de cada una de las clases de un colegio solicite, pues este derecho se vulnera en todos los colegios», ha afirmado. La presión recae, según él, exclusivamente sobre las familias que quieren ejercer ese derecho, obligadas a reclamarlo individualmente en cada aula.

A los padres en esa situación, Pulido les ha lanzado un mensaje que combina la llamada a la acción jurídica con otra más política: «Cuando vayan a dejar una papeleta en las elecciones, que sepan un poquito dónde la dejan».

Cinco años de litigio ante los más altos tribunales europeos para conseguir que unos jueces digan lo que cualquier lectura de la Constitución ya decía. La justicia, al final, no ha sorprendido a nadie salvo a quienes preferían no leerla.