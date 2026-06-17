Vox pide a Illa cerrar el «mega chiringuito» de Acción Exterior catalán de 143 millones y destinarlo a la prioridad nacional

Vox agitará este jueves el debate de la prioridad nacional en Cataluña en plena negociación de los Presupuestos de 2026, donde el Gobierno de Salvador Illa destinará 143 millones de euros al Departamento de Unión Europea y Acción Exterior, lo que significa 50 millones más que el pasado año.

Los de Abascal han registrado una moción que se debate este jueves en el Parlamento de Cataluña, en la que insta al Gobierno de Illa a eliminar todas las partidas de cooperación internacional, cerrar la Agencia Catalana de Cooperación al Desarrollo y reorientar esos recursos hacia las necesidades de los españoles, especialmente en vivienda y protección social.

La formación que lidera Ignacio Garriga en la comunidad, busca retratar a la izquierda poniendo el foco en la crisis de la vivienda y en la necesidad de proteger los recursos públicos frente a lo que considera un «despilfarro ideológico» en política exterior.

Para Vox, el PSOE y la izquierda independentista están consolidando con el dinero público a través de la Acción Exterior «una infraestructura paralela e innecesaria». Y tachan el Departamento de «mega chiringuito», cuyo gasto se diluye en «un red de entes consorcios y oficinas destinadas a la proyección de la imagen nacionalista en el extranjero».

Illa riega con 50 millones más a promocionar Cataluña en el exterior

Dicho Departamento de Acción Exterior es una de las áreas que más crece en términos porcentuales en estos presupuestos de 2026. En sólo esta legislatura, Illa ha aumentado en un 54,1% el presupuesto. Un ejemplo de ello son las 3 nuevas delegaciones en China, Jordania y Canadá que el Gobierno de Illa ha dado luz verde para este año. Además, los socialistas con el apoyo de Junts y los Comuns han acordado destinar 41 millones adicionales para «mejorar la Cooperación y el Desarrollo» en «proyectos prioritarios».

Frente a esto, Vox propone auditar el departamento y destinar la millonaria partida a la prioridad nacional en Cataluña. La formación defiende que la «primera obligación moral y política» de cualquier gobierno es garantizar el bienestar de sus propios ciudadanos antes que «cualquier agenda global o gasto exterior».

Vox pide destinar a vivienda social el presupuesto de Acción Exterior

Entre las medidas más destacadas que Vox pide aprobar se encuentran: