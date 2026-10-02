La ministra de Vivienda suplica a Junts que apruebe el decretazo y le ofrece un cambalache para cambiarlo después

Isabel Rodríguez, ministra de Vivienda y Agenda Urbana, ha suplicado este viernes a Junts, en su intervención en el Congreso de los Diputados, que apruebe el decretazo de vivienda y les ofrece un cambalache en forma de proyecto de ley para cambiarlo después de que entre en vigor. Así responde el Gobierno que preside Pedro Sánchez ante la negativa del partido catalán, cuyos votos negativos serán decisivos para que la Cámara Baja tumbe los dos decretos.

Rodríguez ha apelado a los grupos parlamentarios a sacar adelante el primero de los dos decretos de vivienda y, para ello, ha pedido a Junts, concretamente, que vote a favor del mismo o se abstenga con sus siete diputados. «Quiero dirigirme también a ustedes, señorías de Junts. Con ustedes también hemos trabajado este texto y creo que hoy es el día también de hablarle con honestidad a la ciudadanía», ha dicho la ministra socialista.

«Vamos a hablarle a la gente con honestidad», ha dicho Isabel Rodríguez para, a continuación, pedir que desde Junts «puedan apoyar con su voto favorable o con su abstención» el decretazo del Gobierno sobre vivienda. «Es la hora de la verdad, es la hora de cumplir con la gente, es la hora de cumplir con españoles y españolas y también con catalanes y catalanas», ha añadido.

La ministra de Vivienda ha continuado su mención al partido de Puigdemont y ha dicho que ellos «han estado trabajando» y que «hace apenas unas semanas entregaron al presidente del Gobierno el borrador de un real decreto ley», entregado en concreto por Nogueras a Sánchez, según ha transmitido Rodríguez.

«Es este texto, y sobre este texto se ha trabajado también este real decreto ley. El 90% de lo que ustedes entregaron al presidente del Gobierno está recogido hoy en el BOE», ha zanjado.

Petición general para el decretazo

Isabel Rodríguez ha apelado también al resto de grupos parlamentarios a sacar adelante este viernes el primero de los dos decretos de vivienda y ha pedido a Junts que vote a favor o se abstenga y que luego se pueda avanzar para tramitar un proyecto de ley con celeridad.

La titular de Vivienda ha pedido responsabilidad a la Cámara para aprobar el decreto que ella misma ha defendido en el Congreso a fin de que «inmediatamente» se pongan a trabajar con urgencia en los mecanismos para tramitarlo como un proyecto de ley y traer de nuevo el texto con las puntualizaciones o correcciones técnicas que algunos grupos reclaman.

«Ninguno se siente plenamente satisfecho y todos hemos tenido que hacer concesiones; la ambición del presidente, Pedro Sánchez, va más allá de este decreto», ha apuntado la ministra de Vivienda y Agenda Urbana.