España se prepara para vivir el eclipse solar más largo del siglo que convertirá el día en noche y no se repetirá en 152 años

El próximo 2 de agosto de 2027, España podrá disfrutar del eclipse solar total más largo del siglo XXI, cuya fase de totalidad alcanzará los 6 minutos y 22 segundos. Como referencia, el eclipse más largo del siglo XX se produjo el 11 de julio de 1991, cuando la totalidad llegó a los 6 minutos y 53 segundos en zonas de México y el Pacífico. Ya en el siglo XXI, el eclipse del 22 de julio de 2009 alcanzó una duración máxima de 6 minutos y 39 segundos.

La duración «excepcional» del eclipse de 2027 responde a la combinación de varios factores astronómicos. Por un lado, la Tierra se encontrará cerca del afelio, es decir, el punto de su órbita más alejado del Sol. Al mismo tiempo, la Luna estará próxima a su perigeo, la posición en la que se encuentra más cerca de nuestro planeta. La sombra recorrerá más de 15.000 kilómetros, desde el océano Atlántico, atravesando el norte de África y Oriente Medio, hasta terminar su recorrido sobre el océano Índico.

El eclipse solar más largo del siglo XXI

La franja de totalidad del eclipse solar del 2 de agosto de 2027 se iniciará sobre el océano Atlántico y, desde allí, atravesará el estrecho de Gibraltar para continuar por la costa norte de África. El recorrido seguirá hacia Egipto, cruzará el mar Rojo y pasará por distintas zonas de Arabia Saudí, Yemen y el extremo nororiental de Somalia, antes de finalizar sobre el océano Índico. De este modo, España será el único país de Europa desde el que se podrá contemplar la fase de totalidad.

El eclipse comenzará a las 9:30 horas en el océano Atlántico y finalizará a las 14:43 horas en el océano Índico. En total, el fenómeno tendrá una duración de 313 minutos. El máximo de eclipse tendrá lugar en Egipto a las 12:06 horas, donde la totalidad alcanzará los 6 minutos y 23 segundos. «Se verá en una larga franja que empieza desde el estrecho de Gibraltar (entre el sur de España y el norte de Marruecos). Pasará por el norte del África, en todo el Sahara, hasta que llega la sombra a Luxor, en Egipto, donde va a ser la máxima duración del eclipse», explica Edgar Castro, director del Instituto de Ciencias de la Tierra y Astronomía de la Universidad Galileo, a PrensaLibre.

En España, la zona norte de la franja de totalidad recorrerá buena parte de la provincia de Cádiz, además de Ceuta y las áreas meridionales de Málaga, Granada y Almería. Melilla, por su parte, quedará situada en la zona sur de esta franja. El eclipse podrá contemplarse en su fase de totalidad durante la mañana. En algunas localidades, la duración de la totalidad será la siguiente: Cádiz, 2 minutos y 53 segundos; Algeciras, 4 minutos y 26 segundos; Málaga, 1 minuto y 47 segundos; Ceuta, 4 minutos y 48 segundos; y Melilla, 4 minutos y 33 segundos.

Según la Junta de Andalucía, el eclipse total del verano de 2027 se podrá observar desde 115 municipios de la comunidad:

Almería : Adra, Almería, Balanegra, Berja, Dalías, El Ejido, La Mojonera, Níjar, Roquetas de Mar y Vícar.

: Adra, Almería, Balanegra, Berja, Dalías, El Ejido, La Mojonera, Níjar, Roquetas de Mar y Vícar. Cádiz : Alcalá de los Gazules, Algar, Algeciras, Arcos de la Frontera, Barbate, Benalup-Casas Viejas, Benaocaz, Castellar de la Frontera, Chiclana de la Frontera, Chipiona, Conil de la Frontera, Cádiz, El Bosque, El Puerto de Santa María, Grazalema, Jerez de la Frontera, Jimena de la Frontera, La Línea de la Concepción, Los Barrios, Medina Sidonia, Paterna de Rivera, Puerto Real, Rota, San Fernando, San José del Valle, San Martín del Tesorillo, San Roque, Tarifa, Ubrique, Vejer de la Frontera y Villaluenga del Rosario.

: Alcalá de los Gazules, Algar, Algeciras, Arcos de la Frontera, Barbate, Benalup-Casas Viejas, Benaocaz, Castellar de la Frontera, Chiclana de la Frontera, Chipiona, Conil de la Frontera, Cádiz, El Bosque, El Puerto de Santa María, Grazalema, Jerez de la Frontera, Jimena de la Frontera, La Línea de la Concepción, Los Barrios, Medina Sidonia, Paterna de Rivera, Puerto Real, Rota, San Fernando, San José del Valle, San Martín del Tesorillo, San Roque, Tarifa, Ubrique, Vejer de la Frontera y Villaluenga del Rosario. Granada : Albondón, Albuñol, Almuñécar, Gualchos, Ítrabo, Jete, Lújar, Molvízar, Motril, Otívar, Polopos, Rubite, Salobreña, Sorvilán, Torrenueva Costa y Vélez de Benaudalla.

: Albondón, Albuñol, Almuñécar, Gualchos, Ítrabo, Jete, Lújar, Molvízar, Motril, Otívar, Polopos, Rubite, Salobreña, Sorvilán, Torrenueva Costa y Vélez de Benaudalla. Málaga: Algarrobo, Algatocín, Alhaurín de la Torre, Alhaurín el Grande, Almáchar, Almogía, Alozaina, Alpandeire, Atajate, Benadalid, Benahavís, Benalauría, Benalmádena, Benamocarra, Benaoján, Benarrabá, Cartajima, Casares, Casarabonela, Cártama, Coín, Cortes de la Frontera, El Burgo, Estepona, Faraján, Frigiliana, Fuengirola, Gaucín, Genalguacil, Guaro, Igualeja, Istán, Iznate, Jimera de Líbar, Jubrique, Júzcar, Macharaviaya, Manilva, Marbella, Málaga, Mijas, Moclinejo, Monda, Montejaque, Nerja, Ojén, Parauta, Pizarra, Pujerra, Rincón de la Victoria, Ronda, Sayalonga, Tolox, Torremolinos, Torrox, Totalán, Vélez-Málaga y Yunquera.

Una duración ‘excepcional’

Cuando un eclipse solar total dura varios minutos, se debe a la combinación de varios factores. La Luna debe encontrarse cerca de su punto más próximo a la Tierra, de manera que pueda parecer más grande y cubrir el disco solar durante más tiempo. Al mismo tiempo, la Tierra debe estar cerca del afelio, es decir, el punto de su órbita en el que se encuentra más alejada del Sol, que tiene lugar alrededor del mes de julio.

La lejanía entre la Tierra y el Sol hace que el astro se vea ligeramente más pequeño desde nuestro planeta, mientras que la proximidad de la Luna provoca el efecto contrario. «Si la luna estuviera más lejana, porque estuviera en otro punto de la órbita, entonces sería como el eclipse que ocurrió en España, que solo fue de 110 segundos, 1 minuto y 50 segundos. Entonces eso va cambiando de acuerdo a las órbitas de la luna y de la Tierra alrededor del Sol», señala Castro.