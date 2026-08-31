Los científicos no ocultan su preocupación: la Luna se aleja de la Tierra 3,8 centímetros cada año y las consecuencias serían devastadoras

Según advierte la comunidad científica, la Luna se está alejando de la Tierra unos 3,8 centímetros cada año. Se trata de una variación prácticamente imperceptible a escala humana, aunque se pueden apreciar sus consecuencias cuando se analiza la evolución a lo largo de miles de millones de años. Este proceso es consecuencia de una compleja interacción gravitatoria entre la Tierra, la Luna y los océanos. Con el tiempo, esta relación ha ido aumentando progresivamente la distancia entre ambos cuerpos y, al mismo tiempo, ha provocado cambios en la velocidad de rotación de nuestro planeta.

La causa principal de este fenómeno está relacionada con las mareas oceánicas. La gravedad de la Luna atrae a los océanos de la Tierra y provoca la formación de «protuberancias» de agua en distintas zonas de la superficie terrestre. Sin embargo, nuestro planeta gira sobre su propio eje más rápido de lo que la Luna completa su órbita. Como consecuencia, estas masas de agua no permanecen perfectamente alineadas con el satélite, sino que se sitúan ligeramente por delante de él, de forma que las «protuberancias» ejercen una fuerza gravitatoria sobre la Luna que la empujan hacia una órbita más alejada de la Tierra. Al mismo tiempo, nuestro planeta pierde lentamente parte de su energía de rotación.

¿Por qué la Luna se está alejando de la Tierra?

La gravedad de la Luna atrae los océanos terrestres y provoca la aparición de «protuberancias» de agua en lados opuestos del planeta. Si la Tierra permaneciera inmóvil, estas masas de agua estarían alineadas con la Luna. Sin embargo, la Tierra tarda unas 24 horas en realizar una rotación, mientras que el periodo orbital lunar es de aproximadamente 27 días. Por eso, los océanos se desplazan ligeramente por delante de la posición de la Luna, como si la Tierra arrastrara las «protuberancias» hacia adelante.

Ese pequeño desfase tiene consecuencias relevantes. La masa de agua desplazada ejerce una atracción gravitatoria sobre la Luna y le proporciona una pequeña cantidad de energía, haciendo que avance ligeramente en su órbita. Al ganar energía orbital, la Luna no se acerca a la Tierra, sino que se desplaza progresivamente hacia una órbita más grande y, por tanto, aumenta su distancia respecto a nuestro planeta.

Al mismo tiempo, la Tierra cede una pequeña parte de su energía de rotación para que este intercambio sea posible. A medida que pierde energía rotacional, su giro se ralentiza de manera gradual y los días se van alargando. El cambio es diminuto, del orden de milisegundos por siglo a largo plazo, pero se puede medir mediante observaciones astronómicas y técnicas geofísicas.

Este proceso responde a las leyes de conservación del momento angular. En lugar de desaparecer, parte del momento angular asociado a la rotación terrestre se transfiere al movimiento orbital de la Luna. La gravedad, por tanto, no actúa únicamente como una fuerza de atracción entre ambos cuerpos, sino que permite un intercambio de energía y momento angular.

Consecuencias a largo plazo

La duración del día en la Tierra también está relacionada con este proceso, ya que la rotación del planeta se va ralentizando de forma gradual. Esta desaceleración es consecuencia, en gran medida, de la transferencia de energía y momento angular entre la Tierra y la Luna. En el pasado, los días terrestres eran considerablemente más cortos y se estima que hace unos 620 millones de años un día duraba alrededor de 21 horas. Con el paso de millones de años, esta tendencia podría continuar y hacer que los días sean progresivamente más largos.

El alejamiento de la Luna es un proceso extremadamente lento, pero algunos modelos señalan que, dentro de unos 50.000 millones de años, podría encontrarse a una distancia mucho mayor de la actual y su influencia sobre las mareas sería considerablemente menor. No obstante, esta estimación debe tomarse con cautela, ya que la evolución futura del sistema Tierra-Luna dependerá de numerosos factores.

Además, los cambios en la interacción gravitatoria entre ambos cuerpos podrían tener consecuencias sobre la dinámica de la Tierra y su rotación. A escalas temporales enormes, estas modificaciones podrían influir en aspectos relacionados con la estabilidad del planeta y su evolución climática.

Medición

Los datos que permiten observar este fenómeno se empezaron a recopilar en 1969, cuando, durante el programa Apolo de la NASA, el ser humano llegó por primera vez a la Luna. En tres de las misiones desarrolladas entre aquel año y 1972, los astronautas dejaron sobre la superficie lunar varios reflectores situados estratégicamente, que funcionan de manera similar a pequeños espejos colocados en línea.

Desde entonces, los astrónomos han utilizado estos dispositivos para enviar diferentes haces de rayos láser desde la Tierra. Al conocer la velocidad a la que viaja el láser y medir con precisión el tiempo que necesita para realizar el trayecto de ida y vuelta entre nuestro planeta y la Luna, es posible determinar con gran exactitud la distancia que separa ambos cuerpos.