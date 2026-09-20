Los carniceros expertos coinciden: el significado de los colores de las bandejas de carne en los supermercados y para qué sirve cada uno

En los estantes de las neveras de los supermercados es habitual ver diferentes tipos de envoltorios o empacados para carnes similares. En el caso de las bandejas, existen diferentes colores para estas, ¿pero por qué? No se trata de ninguna normativa de salud oficial, ni siquiera indica la calidad del producto. El color de las bandejas responde a una estrategia comercial de las propias cadenas de distribución para clasificar sus productos de manera visual de cara al consumidor.

¿Qué significa una bandeja negra, roja o amarilla?

La bandeja que simboliza los cortes gourmet, madurados o de mayor valor económico es la negra. El fondo oscuro genera un fuerte contraste visual con el producto, intensificando el color de la carne y aportando una estética donde los calores son más vivos y naturales.

Las bandejas amarillas se emplean para las líneas de productos muy demandadas que simbolizan consumo cotidiano o productos en promoción y ofertas temporales. Es un gancho visual para identificar de forma rápida precios más ajustados o rebajas.

Se utilizan para la gama estándar o tradicional las bandejas rojas. Se asocia con cortes de demanda más habitual del día a día, sin ninguna connotación especial de precio o exclusividad.

¿Qué hay que mirar a la hora de comprar carne?

La bandeja negra no garantiza su calidad aunque su precio sea superior al resto; ni siquiera una bandeja amarilla significa que la calidad sea menor. Los carniceros suelen recomendar en primera instancia analizar la etiqueta del envase. Es el elemento más fiable para analizar la calidad de la carne: la fecha de caducidad, el país de origen (crianza y sacrificio), la categoría del corte y el lote.

A nivel visual y de forma más subjetiva y menos clara, el cliente se puede fijar en el marmoleado. Generalmente, se buscan pequeñas vetas de grasa intramuscular de tono blanco o crema. Esta grasa aporta jugosidad, ternura y sabor durante el cocinado.

También es de vital importancia revisar el estado del envasado, evitando bandejas con exceso de líquido, que suele ser síntoma de una pérdida acelerada de humedad y frescura.