Los cinco tipos de carne que los carniceros se niegan a comprar en el supermercado para alimentar a sus familias

¿Sabías que hay determinados tipos de carne que deberías comprar en la carnicería en lugar de en el supermercado? Según los carniceros, la frescura, el proceso de elaboración y la manipulación son fundamentales en algunas carnes, como las vísceras, los patés o las piezas con hueso, entre otras. En estos establecimientos, la carne suele ser más fresca y, además, los carniceros controlan de primera mano su elaboración y conservación.

Por supuesto, esto no quiere decir que no se pueda encontrar carne de buena calidad en los supermercados, siempre que se revise el estado del envase y se preste atención a las fechas indicadas en la etiqueta. La fecha de caducidad está relacionada con la seguridad alimentaria y no debe sobrepasarse, mientras que la fecha de consumo preferente hace referencia principalmente a la conservación de las propiedades organolépticas, como el sabor o la textura.

¡No compres estos tipos de carne en el supermercado!

Los expertos coinciden en que la carne picada, tanto de vacuno como de ave, es uno de los productos en los que la frescura resulta más determinante. Al picar la carne aumenta considerablemente la superficie expuesta, lo que favorece la proliferación de bacterias si no se conserva correctamente. Además de ofrecer una mayor sensación de frescura, este sistema permite elegir el corte y controlar mejor la proporción de grasa y la composición de la carne.

Por otro lado, cabe señalar toda la carne etiquetada como «madurada» ha pasado por el mismo proceso. Los carniceros explican que buena parte de la carne de vacuno a la venta en los supermercados se madura mediante el sistema de maduración en húmedo, que consiste en conservar la carne envasada al vacío durante un tiempo determinado. En cambio, la mayoría de carnicerías recurren a la maduración en seco, un método en el que la carne permanece sin envasar en cámaras con temperatura y humedad controladas. Aunque requiere más tiempo, este proceso proporciona un sabor más intenso y una textura más uniforme.

Asimismo, las piezas con hueso requieren un control muy cuidadoso de la cadena de frío. La carne situada alrededor del hueso se puede deteriorar con mayor rapidez cuando la refrigeración no ha sido constante o el almacenamiento se prolonga demasiado. Por ello, los carniceros suelen recomendar comprar productos como chuletas de cerdo con hueso, cortes de cordero o huesos de ternera en establecimientos con una alta rotación de mercancía.

Aunque puedan parecer productos sencillos, los patés y las terrinas requieren una elaboración muy precisa. Conseguir una buena textura, un sabor equilibrado y unas condiciones óptimas de seguridad alimentaria exige utilizar recetas bien definidas, aplicar correctamente el tratamiento térmico y mantener una refrigeración adecuada durante todo el proceso. Ls carnicerías que elaboran estos productos de forma artesanal suelen prestar una atención especial a la calidad de los ingredientes y a su frescura.

Finalmente, las vísceras, como el hígado, el corazón o los riñones, son productos especialmente delicados y pueden perder calidad en poco tiempo si no se conservan correctamente. Según los expertos, lo mejor es comprar estas piezas en carnicerías para que lleguen lo más frescas posibles a la mesa. Además, el carnicero puede ofrecer recomendaciones sobre su preparación.

¿Significa esto que la carne del supermercado es peor? No necesariamente, ya que estos establecimientos trabajan bajo estrictas normas de seguridad alimentaria y que toda la carne que comercializan debe cumplir la legislación vigente. La principal diferencia es que, en determinados productos, las carnicerías pueden ofrecer ventajas gracias a un trato más directo y personalizado.

Finalmente, cabe señalar que, a la hora de comprar carne en el supermercado, es importante revisar detenidamente la información del etiquetado, ya que algunos productos pueden contener un elevado porcentaje de grasa, que en determinados casos supera el 20 %. Además, ciertos preparados cárnicos incorporan aditivos, sulfitos, colorantes y conservantes.

Carne picada

«A ver, un consejo si vais a comprar carne picada, ¿vale? Y la máquina la tienen limpia. Sé que más de uno se me va a echar encima, pero bueno, es lo suyo, lo legal. Mira, este trozo de magro de cerdo pesa 305 gramos. Yo, si viene un cliente, hasta que no la pico no se la marco. ¿Por qué? Porque ahora lo vais a ver, os lo voy a demostrar. Dentro no hay nada, está limpia. Picamos la carne, acordaros que eran 305 gramos. Todo es caro. Hay más de uno que ya ha cogido y ha marcado lo que es la carne picada. Ya de la máquina no sale más, porque si no se estropearían las cuchillas. Y mirad ahora lo que sale de carne picada: está mangando 80 gramos en la primera picada. Por favor, siempre que os piquen la carne picada, que os la pesen cuando está picada».