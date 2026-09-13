Baños, lavanderías y duchas públicas gratis ante el imparable incremento del chabolismo en Palma

El incremento del chabolismo en Palma será uno de los temas centrales del primer pleno municipal del último curso político de la legislatura, que se celebrará el último jueves del presente mes de septiembre y donde se pondrá sobre la mesa la necesidad de crear una red de baños, lavanderías y duchas públicas gratuitas para los sintecho.

Sendas propuestas presentadas por separatistas de Més y Vox ponen en el punto de mira esta problemática directamente ligada al imposible mercado de la vivienda que está provocando un aumento constante de asentamientos, muchos de los cuales se han cronificado en barrios del Ensanche y extrarradio de la capital balear.

En estos momentos, como se recoge en la iniciativa presentada por el portavoz y líder de Vox, Fulgencio Coll, en Palma existen decenas de asentamientos ilegales y campamentos de chabolas donde viven alrededor de 600 personas sin hogar cuantificadas, cuyo número va en aumento día a día. La cifra de campamentos ilegales se ha triplicado en los últimos años y se reparten tanto en la periferia como cerca de zonas urbanas.

Algunos de los principales puntos identificados son los de Son Serra Parera y Camp Redó; Sa Riera; Germans Escalas, Can Valero y Son Rossinyol, zonas cercanas a Can Pastilla, el aeropuerto y plazas céntricas como en la plaza de Comtat del Rosselló, o los puentes del tren, y tramos de la Vía de Cintura a la altura del barrio de Son Oliva, o en la misma calle de General Riera, entre otras direcciones.

Los asentamientos y campamentos ilegales causan impacto entre unos vecinos que expresan su preocupación e indignación por los problemas de convivencia, salubridad o la inseguridad ciudadana que llevan aparejados junto a la falta de limpieza.

Los planes de intervención social para abordar los asentamientos ilegales y el sinhogarismo en Palma están gestionados de forma conjunta por el Ayuntamiento de Palma y el Institut Mallorquí d’Afers Socials (IMAS), si bien el resultado no parece que sea óptimo dada una problemática que sigue estando presente.

Entre otras cuestiones que se pondrán sobre la mesa, en esta ocasión por los separatistas de Més, figura desde la creación de la citada red de baños, lavanderías y duchas públicas gratis, hasta la de habilitar espacios seguros para que las personas sin hogar puedan guardar pertenencias y documentación, evitando que la pérdida o retirada de estos bienes agrave aún más su exclusión.

También la formación independentista exigirá garantizar una red de refugios climáticos y espacios de emergencia accesibles las 24 horas para las personas sin hogar durante episodios meteorológicos extremos y eliminar las actuaciones de arquitectura hostil cuya finalidad es impedir la presencia o el descanso de personas sin hogar en el espacio público.

Finalmente, apuestan por constituir una mesa permanente de sinhogarismo de la que formen parte el Ayuntamiento, IMAS, entidades sociales, personas expertas y representantes de las personas afectadas, que se reúna periódicamente y haga seguimiento de las medidas acordadas.