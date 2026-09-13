Marta, experta en cocina: «Las albóndigas más sorprendentes que preparo no llevan carne y siempre triunfan»

Cuando pensamos en unas albóndigas, lo más habitual es imaginar una receta elaborada con carne picada, acompañada de una salsa casera. Sin embargo, existen alternativas capaces de sorprender. Es el caso de estas albóndigas de berenjena, una propuesta sencilla y llena de sabor que comparte Marta, una gran apasionada de la cocina. La receta resulta especialmente interesante porque combina ingredientes muy sencillos y fáciles de encontrar.

La berenjena es una hortaliza muy nutritiva. Su contenido en potasio y su bajo aporte de sodio favorecen el equilibrio de líquidos, mientras que la fibra contribuye a una buena digestión y ayuda a aumentar la sensación de saciedad. Además, aporta vitaminas A, B1, B2 y C, junto con minerales como calcio, magnesio, hierro y fósforo. Su piel contiene nasunina, un compuesto antioxidante característico de esta hortaliza, y también aporta ácido clorogénico.

Albóndigas de berenjena: una receta deliciosa para mayores y pequeños

#gastro #inspo #relax #quotes #slowfood #foodie #slowlife #food #albondigas #berenjena #comidaconsciente #queso #tomate #aceitunas #salsa #salsadetomate #casero #comidacasera #comidasaludable #consciencia #presente #albahaca #basil #supernormal ♬ sonido original – Origen_bymarta @origen_bymarta Chup chup necesario para la vida y el corazón | Albóndigas de berenjenas con salsa de tomate Literal que llevo años oyendo hablar de las albóndigas de berenjena que hizo mi amiga Esther en pandemia. Y ahora lo entiendo todo. Pero todavía entiendo más porque la receta que hizo es de @foodtropia y GUAU. Creo que no he seguido los pasos literal, pero el resultado es el que es: plato favorito, fácil y sabroso. Diría que salieron unas 20 albóndigas y la clave para que esta receta sea fácil y rápida es tener una buena salsa de tomate. En SUPERNORMAL hacen unas salsas de tomate de verdad. Punto. Son de verdad. Ingredientes | 2 berenjenas medianas asadas de @supernormal.es 1 taza de pan rallado (yo creo que puse 4 cucharadas soperas y fui ajustando textura) 1/4 de taza de queso parmesano rallado (yo usé mozzarella) 1 diente de ajo, picado (también de @supernormal.es ) 1 huevo Sal y pimienta al gusto Aceite de oliva para cocinar Maicena Proceso | 1. Asa las berenjenas en la airfryer u horno, unos 30 minutos a 180º. Si las envuelves en papel de aluminio será más fácil después pelarlas. Yo les puse un chorrito de aceite antes de envolver. 2. Quitar la piel de las berenjenas y desmenuza con dos tenedores 3. Coloca la mezcla en un bol y añade el pan rallado, queso (yo usé mozzarella) ajo en polvo, huevo, sal, pimienta, pimentón dulce. Mezcla bien. La masa debe quedar moldeable. Puedes ajustar con más pan rallado si está muy húmeda. 3. Forma bolitas del tamaño que más te apetezcan. Me puse aceite en las manos para que fuese un poco más fácil maniobrar. 4. Pasa las albóndigas por maicena 5. Cocina las albóndigas en una sartén con un poco de aceite a fuego medio, girándolas para dorar todos los lados (aproximadamente 5-7 minutos) o hasta que estén doradas. 6. Añade las aceitunas negras picadas y la salsa de tomate casera de @supernormal.es y chup chup 10 min 7. Sirve con hojas de albahaca y a disfrutar #recetasbyorigen

Para preparar esta receta necesitarás 2 berenjenas medianas, 4 cucharadas soperas de pan rallado, ¼ de taza de queso parmesano rallado o mozzarella rallada, 1 diente de ajo, 1 huevo, ½ cucharadita de pimentón dulce, pimienta negra molida y sal al gusto, maicena en cantidad necesaria para rebozar, aceite de oliva virgen extra, 200 g de salsa de tomate casera, un puñado de aceitunas negras picadas y unas hojas de albahaca fresca para servir.

Unta las berenjenas enteras con aceite de oliva, envuélvelas en papel de aluminio y ásalas en el horno o en la airfryer a 180 ºC durante unos 30 minutos, hasta que estén tiernas al pincharlas. Retira el papel de aluminio, deja que las berenjenas se templen durante unos minutos y pélalas. La piel se desprenderá fácilmente. Coloca la pulpa en un bol amplio y desmenúzala con ayuda de dos tenedores. Añade el pan rallado, el queso rallado, el ajo picado, el huevo, el pimentón dulce, la sal y la pimienta. Mezcla todos los ingredientes hasta conseguir una masa fácil de moldear y que no resulte demasiado pegajosa. Si queda muy húmeda, añade un poco más de pan rallado, una cucharada cada vez, hasta obtener la textura adecuada. Úntate ligeramente las manos con aceite de oliva y forma pequeñas albóndigas, aproximadamente del tamaño de una nuez grande. Pasa cada una por maicena y retira el exceso. Pon un poco de aceite de oliva en una sartén y, a fuego medio, dora las albóndigas por todos los lados, girándolas con cuidado. Añade las aceitunas negras picadas y la salsa de tomate casera. Baja el fuego y deja que todo se cocine suavemente durante unos 10 minutos para que las albóndigas absorban el sabor de la salsa. Sirve las albóndigas de berenjena calientes y termina el plato con unas hojas de albahaca fresca por encima.

¿Cómo elegir la mejor berenjena? Primero fíjate en que la piel sea brillante, tersa y uniforme. Al tocarla, debe estar firme y dura, nunca blanda. En cuanto al tamaño, es preferible elegir piezas medianas, ya que las demasiado grandes pueden resultar más secas. También debes observar el cáliz, la parte verde situada en la zona superior, que debería presentar un color verde intenso y aspecto fresco, sin señales de sequedad. Por último, evita las berenjenas que tengan manchas, golpes o zonas deterioradas, ya que pueden indicar que llevan demasiado tiempo recolectadas o que están demasiado maduras.