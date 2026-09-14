Almeida se anima a intentar albergar los JJOO tras el éxito de la F1: «El COI está casi más interesado que Madrid»

Madrid se anima a volver a pelear por albergar unos Juegos Olímpicos. José Luis Martínez-Almeida, alcalde de la capital de España, ha dicho que se planteará «el reto» de postular otra vez a Madrid como candidata a albergar los JJOO, ya que «el COI está casi más interesado que Madrid en poder venir aquí a hacer los Juegos».

Tras el gran éxito de la primera edición del Gran Premio de España de F1, confirmando que Madrid es una ciudad que respira deporte por todos sus lados y que además alberga los grandes eventos deportivos, Almeida ha explicado que Madrid «está preparada» para acoger «esa aventura».

«Estoy seguro de que Madrid es una sede natural para los Juegos Olímpicos y de que el COI está casi más interesado que Madrid en poder venir aquí a hacer los Juegos», ha dicho José Luis Martínez-Almeida. «Esta es una ciudad que tiene esa capacidad y estoy seguro de que el reto nos lo vamos a plantear y vamos a tener que tomar decisiones», ha añadido el alcalde.

Eso sí, para lanzar una candidatura de este tipo, Almeida ha especificado que se necesitará un «consenso y acuerdo institucional», además de acreditar que los madrileños en una mayoría amplia estén a favor de volver a intentarlo. El alcalde, que en una entrevista en OKDIARIO confirmó que repetirá como candidato en las próximas elecciones municipales de mayo de 2027, confía en las posibilidades que tiene Madrid.

«Lo que no nos podemos permitir es que nos pase lo que ocurrió en las tres candidaturas anteriores», ha señalado, en referencia a los procesos fallidos para albergar los Juegos Olímpicos de 2012, 2016 y 2020. «No les podemos volver a decir a los madrileños que va a pasar lo de Buenos Aires (para los JJOO de 2020), que éramos la mejor candidatura con diferencia y caímos en la primera votación frente a Estambul», ha explicado.

El gran éxito de la F1 en Madrid

Sobre la Fórmula 1 en Madrid, José Luis Martínez-Almeida ha sido muy contundente: «Hoy es un día en el que podemos sentirnos profundamente orgullosos de Madrid porque volvemos a demostrar que no hay reto para los madrileños que no se pueda alcanzar, que no hay reto que no sea asumible para esta ciudad».

En un desayuno informativo organizado por Club Siglo XXI, Almeida ha defendido la imagen internacional que gana Madrid con este Gran Premio de España de F1, que hace de la capital de España una ciudad «global, dinámica y abierta», y ha lanzado un mensaje a los agoreros: «Han vuelto a fallar en sus pronósticos (por aquellos que dijeron que el circuito no llegaría a tiempo) y, sobre todo, han vuelto a no estar a la altura de los madrileños y de una ciudad que tiene un futuro brillantísimo».