Pellegrini destroza a la Liga: «La programación de los partidos es muy mala»

Pellegrini se ha unido a las críticas a la organización de Javier Tebas con la Liga. El entrenador del Betis se mostró muy disconforme por cómo está el calendario de esta semana, en la que tendrá que jugar tres partidos, dos de ellos fuera de casa. Una acumulación de minutos y de viajes antes del primer parón de selecciones que ha hecho que el argentino no se haya cortado en mostrar su enfado.

Este lunes jugarán en Villarreal, pero el jueves recibirán en casa al Getafe y el domingo cerrarán la semana yendo a A Coruña para medirse al Deportivo. Tres puntos muy lejanos entre ellos que no gustan nada a Pellegrini: «Me parece que ha sido muy mala programación. No tenemos ni ventaja ni desventaja contra el equipo con el que jugamos. Jugamos el martes pasado; tenemos hasta el lunes para recuperar. Ahora jugamos lunes, jueves y domingo con viajes de por medio. El Villarreal exactamente igual», comentó.

«Tendrán sus razones de por qué lo han puesto así. Lo más lógico es que, habiendo jugado el martes, hubiera sido haber jugado sábado o domingo para no tener tanta carga de partidos en la semana. Además, venimos de la Champions. Es lo que hay», explicó en rueda de prensa. Es por ello que destacó la importancia de rotar: «Con la cantidad de partidos que hay, sobre todo en esta primera parte con ocho partidos en menos de un mes viniendo de vacaciones y con jugadores que llegaron tarde, es importante la rotación. Ahora tenemos tres semanas que se van los seleccionados y luego ocho partidos».

«Se lo digo siempre a los jugadores. Mientras haya un equipo comprometido, las posibilidades son mucho más altas. Si nos centramos en 11 jugadores, creo que van sintiendo el esfuerzo y, cuando le toca a otro, está desmotivado o fuera de forma. Se están todos bien, es más fácil hacer rotaciones».

También habló sobre el estado de Ceballos y sobre cuándo podría jugar: «Va mejorando. Lleva un tiempo largo sin entrenar con un grupo. Es arriesgado apurarlo mucho». Sobre Isco fue más optimista: «Se encuentra bien físicamente. Ha sido importante dosificarlo y no hacerle jugar más de 50 minutos. De aquí al parón seguiremos con la misma previsión. Está aguantando bien los partidos. Está también con menos dolor», indicó Pellegrini.