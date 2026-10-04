Evenepoel completa su espectacular palmarés y se proclama campeón de Europa por milímetros

Remco Evenepoel ya tiene la corona europea que se le había resistido otras veces. El belga se ha coronado en Eslovenia -la tierra de Pogacar, que sigue fuera tras la caída en La Vuelta a España- como campeón de Europa por primera vez. Y lo ha hecho con un impresionante sprint decidido por una foto finish más finish que nunca. Evenepoel es el nuevo campeón de Europa.

Con doblete italiano en el podio, con Giulio Ciccone con la medalla de plata y Christian Scaroni en la de bronce, el mejor español en esta prueba en ruta del Europeo de Eslovenia fue Iván Romeo, que llegó en quinta posición a la línea de meta, a 1:16 de Remco Evenepoel.

El final de la prueba no pudo ser más emocionante. Cuando parecía que Ciccone se llevaba el oro, ya que había tenido unos pequeños metros de ventaja tras la última curva, apareció con toda su grandeza Evenepoel, que alcanzó al italiano y le superó por milímetros. Un poquito de su rueda llegó antes que la de Ciccone. Un final de verdadera foto finish.

Remco Evenepoel suma este Europeo, que se le había atragantado últimamente, especialmente con la presencia de Pogacar, ahora fuera por la lesión que arrastra, a un palmarés espectacular. El belga ganó el Mundial de fondo, cuatro veces el de contrarreloj (la última vez este año), tiene el oro olímpico tanto en ruta como en contrarreloj, la Vuelta a España… A todo eso se suma ahora este Europeo ganado de forma épica.