No es fútbol, es la Liga: un torneo que va de chapuza en chapuza

«No es fútbol, es la Liga», reza el lema de la competición en la que su presidente, Javier Tebas, parece decidido a aplicarlo de manera literal en este inicio de temporada. En apenas unos días desde el comienzo oficial de la liga española, esta ya acumula varias chapuzas que merman el prestigio de nuestro fútbol. Aplazamientos desde la primera jornada, cambios de escenario de última hora y polémicas arbitrales han marcado el inicio del curso 2026/27 en la Liga de Javier Tebas.

El comienzo de temporada en la Primera División del fútbol español estuvo destinado al fracaso desde la configuración del calendario. Mientras que el resto de grandes ligas europeas programó su primera jornada para fechas posteriores, la Liga decidió iniciar el 15 de agosto.

El resultado fue el esperado: los partidos de los equipos con jugadores que disputaron las semifinales del Mundial tuvieron que aplazarse, lo que provocó la ausencia de FC Barcelona, Real Madrid, Atlético de Madrid o Athletic Club en el debut liguero. La Liga inició con un Alavés – Getafe en un fin de semana en el que se disputaron cuatro encuentros.

La primera jornada de la competición doméstica también sufrió el aplazamiento del duelo entre Celta y Osasuna, en este caso por la presencia de un hongo que afectó al estado del césped de Balaídos. «Que una competición como la Liga española decida un jueves, a tres días de un partido, un aplazamiento sigue la línea de los habituales movimientos de última hora en el calendario a los que desgraciadamente nos hemos acostumbrado por la falta de previsión y de seriedad», señaló Osasuna en un duro comunicado contra la Liga que cerró haciendo alusión a la frase «No es fútbol, es la Liga».

Las ‘chapuzas’ de la competición que dirige Javier Tebas también se vieron en los terrenos de juego en la primera jornada de la temporada 2026/27. Tras anunciar a bombo y platillo, antes del comienzo de la Liga, la introducción de un nuevo balón inteligente conectado de forma directa con el VAR; este no se pudo utilizar en el segundo partido.

El Sevilla – Rayo Vallecano comenzó con varios minutos de retraso debido a que el chip de los balones no funcionaba. Esta novedad tecnológica permite conocer la localización exacta del balón y su contacto con los jugadores, lo que pretende contribuir al acierto arbitral en fueras de juego o acciones de doble toque. Sin embargo, ni siquiera pudo ser utilizada en un Sevilla-Rayo Vallecano marcado por la actuación del colegiado De Burgos Bengoetxea.

El Estadio de Vallecas, otro problema

El último gran contratiempo en este comienzo de Liga lo protagoniza el Rayo Vallecano. El club franjirrojo solicitó una medida cautelar para jugar en el Estadio de Vallecas su partido de la segunda jornada, en la que se mide al Alavés. La Comunidad de Madrid rechazó su petición en la tarde del lunes, a tres días de la disputa del encuentro. El Estadio de Butarque, en Leganés, será el escenario elegido para el Rayo Vallecano – Alavés de la segunda jornada de Liga. Por tanto, el equipo madrileño iniciará su andadura como local en la competición doméstica lejos de su afición.

Un nuevo golpe para la imagen de la Liga que preside Javier Tebas que llega en los primeros días de competición. La Liga ha iniciado su campaña 2026/27 a pie cambiado, como demuestra que hasta ocho equipos debuten en la segunda jornada tras no disputar la inaugural.

Además, varios de los grandes clubes del fútbol español vivirán un auténtico maratón de partidos en las cuatro primeras jornadas. Es el caso de un Real Madrid que disputará cuatro partidos de Liga en apenas 14 días. Otro desastre organizativo que se suma a un inicio de temporada en el que la Liga de Javier Tebas va de chapuza en chapuza.