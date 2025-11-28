El Betis renueva a Pellegrini hasta 2027

El técnico chileno Manuel Pellegrini renovó este viernes su contrato como entrenador del Real Betis una temporada más, hasta el final de la campaña 2026-27, cuando cumpla siete cursos al frente del banquillo verdiblanco, según ha informado el club, que lo ha anunciado a dos días de El Gran Derbi contra el Sevilla en el Pizjuán.

La entidad andaluza anunció este viernes la renovación de su entrenador, ‘El Ingeniero’, de 72 años, a través de un vídeo en sus perfiles de redes sociales, en el que el chileno crea un campo de fútbol sobre una mesa de trabajo, confirmando que llevará la batuta deportiva un curso más.

Pellegrini, que llegó al club en el verano de 2020, es el entrenador con más partidos dirigidos en la historia del Real Betis, con 275 encuentros, de los cuales ha ganado 129 (56,12%), ha empatado 76 y ha perdido 70; y el sexto técnico con más encuentros (535) en la historia de Primera División.

Si cumple su nuevo contrato, estará al frente del equipo siete temporadas, también récord en la entidad, siendo el único que ha clasificado al conjunto verdiblanco a competiciones europeas cinco campañas consecutivas.

Con él, el Betis también levantó la Copa del Rey 2021-2022 -es uno de los cuatro técnicos que ha ganado un título en el club- y llevó al conjunto andaluz a su primera final europea, el pasado mes de mayo frente al Chelsea de Conference League.

Una renovación que llega en clave verdiblanca a dos días del derbi contra el Sevilla y un día después de una victoria amarga en Europa League que dejó por el camino las lesiones de Isco y Amrabat. Un once del entrenador chileno muy criticado por la afición bética dada la trascendencia que tiene el duelo contra el Sevilla del domingo para ellos.

Comunicado del Betis

El Real Betis Balompié y Manuel Pellegrini han ampliado su vinculación por una temporada más. De esta manera, el entrenador chileno dirigirá al equipo bético hasta junio de 2027.

Pellegrini llegó al cuadro verdiblanco en el verano de 2020. Desde su llegada, el Real Betis ha conseguido la Copa del Rey en 2022 y ha sumado cinco participaciones en Europa de manera consecutiva, llegando a alcanzar la histórica final de la UEFA Conference League en el presente año.

Entre sus hitos, Manuel Pellegrini se ha convertido en el entrenador con más partidos al frente del equipo en Primera División y en Europa, además de poseer el récord de más victorias al frente del Real Betis.