Pellegrini no tiene miedo al Chelsea: «En 90 minutos de una final no hay favoritos»

Manuel Pellegrini compareció en rueda de prensa antes de la final de la Conference League que enfrenta al Betis ante el Chelsea. «Estamos viviendo estos momentos con mucha alegría, es el trabajo de un año», comentó el técnico chileno, el mejor ya de la historia del Betis, que juega este miércoles la primera final europea.

Para derrotar al Chelsea, que no será fácil, Pellegrini pide «ser el mismo equipo de siempre». «Jugando de igual a igual podemos ganar, pero no tenemos que cometer errores por exceso de motivación», señaló el técnico, que además pidió a sus jugadores «manejar bien la parte emocional» porque «un error importante en esa parte puede decidir un resultado».

Pellegrini, que no quiso dar el once titular para la final, explicó que «lo fácil es decir que el Chelsea es favorito, porque como ha dicho Isco tienen más dinero, pero no estoy de acuerdo (con ser favoritos)». «Creo que en 90 minutos en una final no hay favoritos», añadió.

Preguntado por Antony, que ha sido convocado por Brasil, Pellegrini ha desvelado que habló con él «antes de venir» y «noté que quería un poco de revancha, porque no estaba jugando allí: «Este paso por aquí (Sevilla) le ha venido muy bien».

Pellegrini también ha tenido palabras para su rival en esta final Betis-Chelsea en el banquillo, Enzo Maresca, al que llegó a entrenar en su etapa en el Málaga (Maresca era futbolista del conjunto malagueño). «Le mandé un mensaje y le dije que le vería en la final. Y cuando llegamos a la final le llamé para decirle lo contento que estaba de jugar la final contra él», señaló Pellegrini.

Además, respecto a las quejas de Maresca de que el Betis jugó el viernes su último partido de Liga y el Chelsea, el domingo, Pellegrini le dio la razón: «Estoy de acuerdo con Maresca, no por este partido, sino en general. No será una excusa, porque toda la temporada es así y estamos acostumbrados a jugar cada tres días. Pero es verdad que lo justo es tener los mismos días de descanso»